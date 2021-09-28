消費券｜新地推優惠　最多可獲500元贈券及1.1倍回贈獎賞

新一期2,000元電子消費券，最快可於周五（10月1日）獲取。新地（0016）表示，為配合政府的「消費券計劃」，將加碼推出「消費券限時任務」，向會員回贈價值高達400元的新地商場電子贈券 。會員更可憑參與限時任務之消費單據，同時參加商場內其他消費獎賞活動，尊享多重禮遇，包括額外100元指定商場 / 商戶贈券及個別商場高達 110%回贈獎賞等。

活動期為10月1日至31日，會員到旗下23間商場消費，並成功以「新地商場」手機應用程式或於顧客服務中心登記積分，即可參與活動。只要完成4個任務，即累積消費滿5,000元後，會員最多可賺取累積合共10萬分，憑積分可於手機應用程式兌換價值高達400元的新地商場電子贈券或其他豐富禮品。

會員亦可憑參與限時任務的消費單據，同時參加商場內其他消費獎賞活動，包括額外100元指定商場或商戶贈券及個別商場高達110%回贈獎賞，包括「消費券加碼賞」，以領取電子消費券的4大儲值支付工具累積消費滿500元（WeChat Pay HK僅需300元），即可獲贈20元指定商場或商戶贈券；滿1,000元（WeChat Pay HK僅需800元），可獲贈50元指定商場/商戶贈券。會員換領獎賞每月更可享額外500積分。

至於「八達通滋味賞」，以八達通累積消費滿 600元（包括最少一套餐飲食肆單據），即可獲贈30元新地商場電子贈券。而個別商場更推出高達110%回贈獎賞。