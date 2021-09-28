本地物流科創Zeek引入遠東發展　新一輪融資籌5400萬元拓東南亞

電子商務進入第三代的「快電商（Quick Commerce）時代」，本地智能物流科創Zeek公布剛完成CB輪融資700萬美元（折合約5,450萬元），最新引入的新投資者包括遠東發展（0035）；以及在美國上市的內地數位行銷公司愛點擊互動亞洲集團等。新資金將用於產品優化及拓展海外新市場業務外，同時協助企業加快步伐進入快電商世代。

新一輪融資估值升逾倍

集團累計獲得超過2,500萬美元融資，公司估值較一年前增長逾倍。Zeek聯合創辦人兼行政總裁趙家祺表示，受到宅經濟興起，集團目前已配送超過700萬張訂單，去年收入逾2,800萬美元（折合約2.18億港元）。

Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥指出，現時香港的物流市場正在轉變，消費者的要求愈來愈快，不但在線上購買的生活百貨愈來愈多，而且據市場調查顯示，消費者開始願意為即日配送而支付額外運費。公司看準「快電商」趨勢，為客戶提供最快30分鐘的配送服務，主要是餐飲外賣及生活百貨。

本地客戶包括實惠及HKTVmall

現有本港客戶方面，包括快餐店麥當勞、PizzaHut及Starbucks等，百貨方面有家居用品店實惠、電商友和及HKTV Express等。同時，集團亦將快電商的經濟及模式，推動至東南亞多個市場，包括新加坡、泰國、馬來西亞及泰國等。

東南亞市場方面，年初起與泰國最大綜合性餐飲企業Minor Group於芭堤雅試點成功，旗下車隊的接單率、完成率和配送時效均有顯著提升，預計今年內覆蓋全泰國71府，遍及1,500店及5,000配送員

至於馬來西亞，公司已與當地Pizza Hut簽訂商務協議，並於吉隆坡試點落地，計劃第四季擴大覆蓋服務範圍。

未來計劃方面，Zeek正籌劃於今年第四季進行新一輪融資，期望A輪融資額達到1,000萬美元，冀加強力度引領東南亞企業邁進快電商市場，將進軍菲律賓、印尼及台灣等市場。