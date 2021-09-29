美股大跌兼缺北水　港股期結日添波動　恒大沽貨予國企｜財經評論

昨晚美股大跌，加上，北水今日開始缺席，至10月8日才恢復，港股難以獨善其身，為今日期結日更添波動。恒指昨收報24500點，升291點或1.2%。



美國10年債息抽升至1.55厘水平，創近3個月新高，美匯指數亦升至93.7水平，昨收市創2020年11月以來新高。美股三大指數全走低，道指收市挫569點或1.6%，報34299點。標指跌2%，報4352點。納指大跌2.8%，收市報14546點，創3月以來最大的單日跌幅，並創近一個月收市新低。

聯儲局主席鮑威爾出席參議院銀行委員會聽證會，指供應鏈出現樽頸的時間較估計為長，預期通脹於未來數個月維持高企，他認為通脹已符合聯儲局縮減買債的條件，但就業市場表現仍未達標。

美債息、美元抽升，美股三大指數昨全走低，道指收市挫569點或1.6%，報34299點。

恒大售盛京銀行予瀋陽國企 碧服再有收購

恒大（3333）出售資產以換取流動性，恒大宣布出售盛京銀行17.53億股的非流通內資股，對價為每股人民幣5.7元，合計人民幣99.93億元，而買家為瀋陽國企。此前集團持有盛京銀行34.5%的股權。於出售事項完成後，集團仍將持有盛京銀行約14.57%股權。此前，路透引述消息人士報道，北京正敦促國企或國家支持的房地產開發商如萬科（2202）等，購買部分恒大資產。

碧桂園服務（6098）繼以不多於100億元人民幣收購富力（2777）旗下的物管業務後，並再有新動作。集團宣布，公司間接全資附屬公司碧桂園物業香港與彩生活（1778）簽訂股權轉讓協議，集團同意收購彩生活服務旗下鄰里樂控股集團100%股權，總代價不高於33億元人民幣。

恒大宣布出售盛京銀行17.53億股的非流通內資股，對價為每股人民幣5.7元，合計人民幣99.93億元，而買家為瀋陽國企。（Bobby Yip/路透社）

阿里美股硬淨 小米屢回購卻尋底

據內媒報導，阿里巴巴旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用均已接入微信支付，而淘特、閒魚、盒馬等應用程式也已申請接入微信支付，正在等待微信審核。股價昨彈高6.3%，報150.9元。昨日阿里美股（美：BABA）力抵大市沽壓，逆市升約1.5%，可見股價硬淨。

小米（1810）昨斥資約8,460萬港元回購387萬股，集團自9月以來合共回購18次，累計斥資近18億元，惟未能挽回股價，昨報21.9元，並下試今年3月20.65元低位。而騰訊（0700）昨亦斥資約1.04億港元回購22萬股。