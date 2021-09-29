寧德時代擊敗贛鋒鋰業　贏得對加拿大Millennial Lithium競購戰

加拿大企業Millennial Lithium宣佈，已同意接受中國電動汽車電池製造商寧德時代（深圳﹕300750）的收購，交易價格為3.768億加元。

據《新浪財經》報道，Millennial Lithium表示，寧德時代還同意補償其向贛鋒鋰業支付的1,000萬美元違約金。

此前，《彭博》9月15日報道，寧德時代以3.77億加元的價格向Millennial Lithium提出了收購要約，超過了7月份中國贛鋒鋰業每股3.6加元的報價。因此，Millennial認為新的收購要約更具優勢，它通知贛峰鋰業可在9月27日之前修改之前簽訂的收購協議。

彭博社報道還稱，中國公司洛陽鉬業也考慮參與對Millennial的收購，亦可能與寧德時代聯合競購。但洛陽鉬業表示，「一直關注包括鋰在內的能源金屬的投資機會，具體訊息要以公告為準」。

公開資料顯示，Millennial Lithium專注於在阿根廷勘探和開發鋰滷水項目，在阿根廷北部擁有兩個非生產鋰滷水項目Pasto Grandes 和Cauchari East，項目臨近贛鋒鋰業在該國的現有業務。2021年上半年，贛峰鋰業獲得了創紀錄的利潤，隨着鋰市場趨緊，該公司一直在大舉收購擴張。

據《澎湃新聞》報道，鋰資源是新能源汽車電池所需的關鍵原材料，但中國已探明鋰礦儲量僅佔全球7%。業內觀點認為，鑑於新能源車市場廣闊的前景，在擴產壓力之下，寧德時代先後花重金投資國內外的鋰電池相關項目，保證上游原料供應安全是其當務之急。