恒大陷債務風暴　地產行業遇困局　《彭博》盤點十間回報包尾內房

內地當局近年加大對房地產市場的調控，推出限購、限融資等措施，內地房地產行業迎來挑戰，除了恒大（3333）深陷債務危機，《彭博》從中國高收益美元債指數中列出10家年內回報在「包尾」之列的內房。

花樣年（1777）

穆迪下調花樣年評級至「垃圾級」，指出「該公司的再融資風險上升，因為其融資渠道減弱而到期債務規模可觀」。花旗和瑞信的私人銀行部門已停止接受花樣年債券作抵押物。現時花樣年有39億美元未償美元債餘額，截至今年6月30日止，該公司現金和現金等價物為42億美元，負債為129億美元。

建業地產（0832）

穆迪和標普本月下調其評級展望至「負面」，同時確認評級。該集團稱已預留足夠現金償還11月到期債券，同時該公司一直在回購債券。現時該集團有29億美元未償美元債餘額，截至上半年其現金及現金等價物餘額為17億美元，負債230億美元。

華南城（1668）

標普本月將其展望修訂為「負面」，稱其「可能會耗盡現金用於大量離岸債務兌付」，同時「可能無法以合理成本進行再融資」。穆迪出於自身商業原因撤銷B3評級。目前該集團未償還美元債餘額達16億美元，截至3月31日現金和現金等價物餘額達4.42億美元，負債100億美元。

融信中國（3301）

穆迪、惠譽和標普都在本月下調該公司評級，理由主要是近年來拿地成本「太高」，以及地方政府限制銷售價格，集團盈利能力令人擔憂。該集團未償美元債餘額達32億美元，截至6月30日現金和現金等價物為33億美元，負債為300億美元。

富力地產（2777）

穆迪下調集團評級，理由是再融資風險。該集團9月20日宣布將從高管手中獲得10億美元短期融資，以有足夠流動性來償還短期債務。集團現時未償還美元債餘額總計51億美元，截至6月30日現金及現金等價物總計20億美元，負債510億美元。

禹洲集團（1628）

該集團票息7.85%、2026年到期債券價格跌至每1美元面值69美分，3月為105美分；未償美元債餘額達56億美元；1月將有2.42億美元到期，股價今年以來已下挫61%。據其中期報告，截至6月30日現金及現金等價物餘額達32億美元，負債215億美元 。

中梁控股（2772）

該集團2022年到期、票息9.5%的債券7月跌至每1美元面值74美分，5月份約為100美分，本周反彈至85美分；未償美元債餘額為12億美元，其中2億美元將於11月22日到期；股價今年以來下跌25%。根據其中期報告，截至6月30日現金及現金等價物為44億美元，負債400億美元。

鑫苑置業（US.XIN）

惠譽本月稍早下調該集團評級至CCC，理由是10月到期債務的再融資風險較高。標普最近亦下調其評級至CCC，展望為負面，後來應該集團要求撤銷評級。該集團2024年到期、票息14%的債券上周由每1美元面值約100美分跌至44美分；未償美元債餘額達7.6億美元，其中2.29億美元將於10月15日到期；股價今年以來下挫23%。據其業績報告，截至2020年9月30日現金及限制性現金為11億美元，負債65億美元 。

陽光控股

該集團2025年到期、票息7.5%的債券本周從年初每1美元面值約103美分跌至68美分；未償美元債餘額總計23億美元，其中2億美元債券將於1月到期。截至6月30日，現金和現金等價物總計52億美元，短期債務8.15億美元，長期債務78億美元，合同負債130億美元。

中國奧園（3883）

該集團票息5.98%、2025年到期債券本周跌至每1美元面值72美分，低於6月的96美分；最新報75美分；未償美元債餘額達32億美元，其中1.88億美元將於1月到期；據其中期報告，截至6月30日現金及現金等價物總計94億美元，負債407億美元。