施政報告前夕　新世界成立非牟利房社企　成員包括地政總署前署長

本港樓價持續高企，市民「上車難」已成為特區政府必須解決的議題。特首林鄭月娥下周三﹙6日﹚將發表任內最後一份《施政報告》，房屋土地議題料續成為民生議題重點，市傳有不少政策出台。另一邊廂，外間亦留意本地發展商將如可協助解決本港住房問題。

新世界發展﹙0017﹚最新宣布，將成立全新非牟利房社企「新世界建好生活 (New World Build for Good)」，冀結合商界及民間力量，以創新思維解決困擾香港多年的住屋問題。

新世界表示，集團發展過去一直關注香港房屋及土地供應問題，提倡以創新大膽的新模式回饋社會，實踐集團對「環境、社會及企業管治」(ESG) 的企業可持續發展理念。新成立的「新世界建好生活」房社企，自去年開始籌備，聯同多名來自土地規劃、房屋、經濟及民生領域的專家，共同探討可持續發展之房屋供應方式，將循多個方向務實研究，尋找紓緩房屋供應短缺的短、中期措施及長遠新方向，並推展落實相關的先導計劃，協助解決香港的住屋問題，令市民安居樂業。

新世界發展﹙0017﹚宣布，將成立全新非牟利房社企，由集團行政總裁鄭志剛擔任主席。﹙資料圖片﹚

鄭志剛掛帥 始創成員包括地政總署前署長

「新世界建好生活」由新世界行政總裁鄭志剛擔任主席，並設立由各界專家組成的諮詢委員會，始創成員包括地政總署前署長劉勵超、香港中文大學經濟學系副教授莊太量、公屋聯會總幹事招國偉、香港測量師學會前會長何鉅業等，陸續將會有更多專家成員加入。

新世界稱，諮詢委員會將探討社會各階層長期面對的住屋困境，不論是年輕家庭上車難、公屋輪候時間持續延長，抑或隨着人口老化卻缺乏「長者友善房屋」等，並進行深入研究，期望在現時公營、資助及私樓等房屋類型以外，提供更多元化選項，讓港人特別是年輕人更容易置業，完善房屋階梯，貫徹集團創造共享價值的理念，達致官、民、商三方共贏。「新世界建好生活」將盡快公佈研究方向及具體而可行的方案。

諮詢委員會成員之一劉勵超表示，要解決長期困擾香港的住屋及土地問題，必須要有創新的思維及付諸行動的能力。他將跟其他委員將利用各自的知識及經驗，全面探討並提出可行建議，透過非牟利房社企「新世界建好生活」，以創新的模式提供可負擔及可持續發展房屋，期望為解決香港土地房屋問題盡一分力。