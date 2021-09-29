Pricerite實惠進駐天貓香港　逾2,000款傢俬家品上架

香港大型傢俬家品知名品牌Pricerite實惠今天（29日）宣佈正式入駐天貓香港，逾2,000款傢俬家品現已上架，並配備售後服務，為顧客提升物體驗。

Pricerite實惠集團行政總裁梁兆邦表示，是次合作不但為顧客提供更多選購Pricerite實惠產品的渠道，推動Pricerite實惠線上零售發展，進一步加強O2O服務；而天貓香港龐大的淘寶客戶群，更有助Pricerite實惠接觸更多顧客，為他們提供各式各樣的貨品選擇，特別是優質傢俬及完善的售後服務，打造理想安樂窩。

對於Pricerite實惠進駐天貓香港，天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，Pricerite實惠和天貓香港都十分重視消費者體驗，雙方一拍即合。天貓香港希望通過以往淘寶香港站紮根本地對市場的認知，以及背靠內地電商發展的豐富經驗，與Pricerite實惠攜手，為香港消費者帶來更豐富的選品及優質服務。

自5月試業至今，天貓香港上的商家品牌數目翻倍至超過4,000個，且仍在持續上升。由此，天貓香港為香港消費者帶來的商品供應也在持續增加，豐富消費者的商品選擇。除了美妝、數碼家電、生鮮及輕奢品之外，天貓香港也進一步拓展至傢俬家品類目，