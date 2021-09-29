惠譽降恒大信用評級至「C」　料當局以保護市場穩定有序為主

評級機構惠譽再度下調中國恒大（3333）及子公司的信用評級，將中國恒大、恒大地產及天基控股的長期外幣發行人違約評級，由「CC」下調至「C」，相等於違約水平僅高一級，是今個月內第二度下調。

惠譽指，降級反映恒大可能拖欠高級無擔保債券的利息支付，並進入30天的寬限期。中國房地產行業聯席主管Adrian Cheng於網上會議中指出，恒大有高達8,350萬美元的美元債息於上周到期，至今仍未有跡象顯示恒大已經兌付。

他指恒大出現債務問題，主要是依賴短期債融資及應付賬款去發展，若果流動性耗盡，需要再融資的話將變得困難，無法於市場及銀行取得融資時，就需透過出售資產及提高合約銷售去取得資金。

Adrian Cheng估計， 中央不會放寬三條紅線的調控措施，若情況更嚴重，當局或會介入，確保項目繼續進行，惟不會直接救助恒大，又認為不論中央或地方政府，首要都是保護市場有序及穩定。不過短期內債市波動，他相信市場仍會選擇投資一些未有過分擴張、能夠管理好流動性的「安全」房企，而非直接避開這個行業。

恒大事件不影響港樓市及地產商

香港方面，他相信恒大事件不會對樓市及地產商造成影響，認為經歷了亞洲金融風暴及金融海嘯，發展商對槓桿及資本管理方面都非常保守，且有大量現金在手。他提到，目前解決房屋問題仍是港府首要目標，惟當局會推出甚麼政策，暫時沒有看法。

內地銀行業方面，惠譽評級中國銀行業高級董事Grace Wu指，民生銀行（1988）與內房相關的信貸佔整體約一成，與恒大相關的規模亦不少，因此即使惠譽較早前上調內地銀行業評級展望，民生銀行及部分中、小型銀行未有跟隨。她又相信，恒大事件不會影響香港本地銀行展望，惟內地業務有更大風險承擔的銀行影響則較大。