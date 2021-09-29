余偉文︰正研究擴大股票市場使用人民幣交易　「很快提出建議」

金管局總裁余偉文9月29日稱，現在是推動人民幣國際化的合適時機，金管局正與其他監管機構研究關於擴大人民幣在香港股票市場中使用的市場建議，希望能夠很快提出一些實用的建議。



據路透社報道，余偉文在財資市場高峰會上致辭時指出，迄今整體人民幣的國際使用量依然較低，與中國經濟實力不相稱。有評論認為若要促進人民幣的貿易結算量，首先要促進人民幣在投資市場的交易。

而他認為，香港擁有最大的離岸人民幣存款基礎，但在股市交易中擴大人民幣的使用可能是最難的部分。不過，鑑於股票市場是香港金融市場的重要組成部分，在這一領域推廣人民幣的使用實際上有助於推動相關的人民幣外匯、衍生品或融資活動，同時也豐富了人民幣產品基礎。

余偉文表示，在香港的資本市場交易中促進人民幣的使用需要三個因素，就是流動性、產品和基礎設施。流動性是市場發展的最重要元素，沒有流動性，市場就很難順利和有效地進行交易，甚至難以開發產品。

「但需要仔細考慮的是，如何推動發行人和投資者對人民幣股票產品的需求，如何確保價格的銜接，以及如果香港上市的股票有人民幣和港元的雙櫃枱，如何減少市場分化的風險。」他又說，「我們希望能夠很快提出一些實用的建議。」

余偉文認為，香港有能力推動人民幣國際化進程，而且目前正是合適時機，因為疫情大流行後中國經濟復甦步伐較其他國家快，但除宏觀面外，投資資金流是主要動力，隨着人民幣資產獲納入國際指數，國際投資者有大量資金流入內地；另一方面，愈來愈多內地投資者向外投資以更有效地管理其財富管理和分散投資。

事實上，最近內地出台多項措施均有助加快人民幣國際化，包括粵港澳大灣區「跨境理財通」實施細則正式公布，於9月24日上線的中港債券「南向通」。

還有，廣東省和深圳市首次境外人民幣計價地方政府債將在10月啟航，分別於澳門和香港發行22億元及不超過50億元人民幣。這些舉措不但有利於促進跨境資金流動，也為金融業界產品創新提供空間。

中國央行此前發布「2021年人民幣國際化報告」稱，將進一步完善人民幣跨境使用的政策支持體系和基礎設施安排，推動金融市場雙向開放，發展離岸人民幣市場，為市場主體使用人民幣營造更加便利的環境。