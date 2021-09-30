美股收市｜納指收跌科技股反彈無力　恆大ADR飆三成　阿里跌3%

美國股市周三小幅上漲，或因10年期美國國債收益率波動，科技股為主的納指收跌。中概股表現分歧，恒大ADR（EGRNY）升近三成，比本港收市價高14%；阿里巴巴ADR（BABA）則跌3.196%。



美股收市，道瓊斯工業平均指數上漲90.7點，或0.26%，標準普爾500指數上漲6.8點或 0.24%。以科技股為主的納斯達克綜合指數表現落後，下跌34點或0.24%。

周二觸及1.567% 高位的10年期美國國債孳息率，在周三早盤曾回落至1.5% 以下，但午後交易中反彈至1.54%，收市報1.53，與前一天收市相若。

周二受重創的科技股周三反彈乏力。惠普（HPQ）跌4.44%，Twitter（TWTR）跌2.811%，Google母公司Alphabet （GOOGL）跌逾1%。納指在開盤時一度反彈，但隨逐漸落後於其他指數。

成份股中，低端零售連鎖美元樹（DLTR）大升16.49%，游戲公司藝電（EA）升3.1%、達美航空（DAL）升3.6%，Netflix （NFLX）周三宣布收購遊戲公司Night School Studio後，股價上漲收市報升2.6%。中概股京東（JD） 包尾，跌逾5%；半導體巨頭艾司摩爾（ASML）、恩智浦（NXPI）分別錄得逾3.6%的跌幅。

行業ETF漲跌各異，公用事業、區域銀行、日常消費品ETF分別有1%左右的升幅，半導體ETF跌超1.5%，網絡股指數跌超0.9%。