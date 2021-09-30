美債衝擊波未完　交易員警示逢低買入要三思

場對美債務上限臨近問題的恐慌情緒進一步蔓延，美債收益率於周二（28日）快速飆升，納斯達克100指數下跌2.9%，高成長型科技股領跌。

10年期美國國債收益率一度觸及1.56厘，創近3個月新高，較8月初的低點上行超過40個基點（BP）。華爾街分析師普遍認為，如果美債收益率繼續上升，科技股拋售情況可能會更加糟糕。

交易員和策略師普遍表示，通脹難言只是暫時性的，美聯儲緊縮在即，美債收益率仍有上行空間，時間會證明隔夜重挫的納指是否處於轉折點，但過去18個月盲目逢低買入股票的交易者應該注意到利率的上升正形成不利影響，特別是對那些快速成長的科技股。

「美債衝擊波」未完

此前，摩根士丹利等國際投行預計2021年底前10年美債收益率將升至1.8厘。而美債收益率是全球資產定價之錨，當收益率攀升時，往往意味着風險資產的估值會被壓縮，且股票風險溢價（ERP）也會下降，此時機構配置股票的性價比下降。

摩根資管亞洲首席市場策略師許長泰表示，美債收益率的飆升並不令人意外。經濟復甦的步伐、量化寬鬆的逐步縮減以及持續的通脹都在推高物價。

美國8月核心PCE按年增長3.6%，遠超美聯儲2%左右的目標值。根據9月議息會議發布的經濟預測概述，美聯儲將2021年、2022年和2023年核心PCE通脹上調至3.7%、2.3%和2.2%，6月時的預測為3%、2.1%和2.1%。

近期，油價逼近每桶80美元的高位，今年天然氣批發價格上漲250%，升至七年新高。歐美國家電價普遍按年大漲超100%，「能源危機」導致通脹持續的預期升温，也推升了美聯儲按時緊縮的預期。

嘉盛集團資深分析師Joe Perry表示，「在聯儲局主席鮑威爾近日發出有意在11月會議宣佈縮表的明確信號之後，在債務上限問題塵埃落定之前，美債交易員顯然已開始計入加息預期。」

美元指數近期也開始逼近94點位。Joe Perry進一步表示，「不出意外，美元將成為本月迄今最強主要貨幣。在9月初回落至100天均線之後，美元指數再次突破前阻力93.2-93.5區域，攻向今年迄今最高水平。若確認升穿93.5，則有望站上94.5附近，即2020年第四季度高點。」

逢低買入慣性思維需三思

標普500指數此前一度突破4500點的歷史新高，較2020年3月低點翻倍，「逢低買入」在過去18個月屢試不爽，但如今機構認為需要三思。

在9月27日的一份報告中，摩根士丹利策略師Michael Wilson等警告稱，隨着經濟增長放緩，消費者信心下降，美股回調10%-20%的可能性越來越大。許多投資者都對企業通過定價傳遞成本壓力和保護利潤率的能力持樂觀態度。

但要提醒的是，一些終端消費市場的價格已經處於抑制需求的水平。Michael Wilson認為這個動態風險（高油價導致需求毀滅）蔓延到其他領域的消費需求特別高，美國家庭部門已處於過度消費的狀態，因此高油價對消費的威懾作用將更大。

貫對美股持樂觀態度的City Index全球研究主管韋勒（Matt Weller）對記者稱，現在至少應該留意到利率的上升所產生的不利影響。一科技股尤為承壓。疫情後期，甚至整個後全球金融危機時代，大市值科技股價格節節攀升。比如蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet和臉書，大部分實現高利潤率，取得豐厚的盈利。但交易者最近的目光已轉向特斯拉汽車、奈飛、貝寶（PayPal）等利潤率明顯較低的股票，從中尋找下個『巨頭』。」

韋勒稱，「利潤率較低」聽起來是負面的，但在快速成長、拓展市場份額的假設下，交易者欣然接受。然而現在情況變了，隨着債券收益率全線飆升、刺激政策可能很快開始有退潮的信號出現，交易者質疑這些快速成長但盈利能力較弱的公司是否能繼續執行「不惜一切代價取得成長」的理念。

韋勒表示，在9月28利率再度上升的環境中，納斯達克100指數成為美國主要股指中最弱的那個。最關鍵的是，該股指正在考驗其持續15個月的上漲通道的下軌構成的關鍵支撐兼100天均線所在的14700區域。

好倉當然仍在堅守陣地，維持了納斯達克100指數的上漲趨勢。但交易員認為，如果該指數有效下破當前支撐位，可能打開加大回調力度的空間，目標為由前阻力位構成的支撐位，即14050區域。他提及，有經驗的交易員知道，在尊重過往趨勢與對新發展態勢保持開放心態之間取得平衡至關重要。時間會證明納斯達克100指數是否處於轉折點。

目前，市場高度關注美國債務上限問題。兩黨都認為在全球公共衛生危機期間政府關門代價高昂，大多數分析人士預計，在周四最後期限來臨之前至少能達成一項短期協議，以確保政府功能正常運轉。美國財政部長耶倫28日說，美國國會必須解決債務上限問題，否則聯邦政府將面臨歷史上首次債務違約。