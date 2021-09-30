十一國慶北水暫停六日　港股升多還是跌多？　數據說明事實

中國迎來十一國慶，南向港股通率先休假，由9月29日至10月7日，連續六個交易日休市。缺乏北水撐市之下，成交固然比較薄弱，但是否意味港股凶多吉少？在低成交之下，又是否代表港股容易被舞高弄低？

廣發證券（香港）最近一份研究報告提到，由於香港與內地的法定假期，在長度和種類都各有不同，導致兩地的交易時間有所出入。舉例指，今年的十一國慶長假期，港股只在10月1日休市一天，而滬深股市則由10月1日休市至10月7日，前後共五個交易日。

據統計顯示，南向港股通的日均交易額，目前平均佔恒生指數日均交易額的10%，相當於100億至200億元。而截至9月28日，歷來南向資金的淨流入總額已達到2.13萬億元，反映北水對港股表現有一定影響力。

五年內26次「錯配」 升多跌少

廣發證券指，從2016年1月1日至2021年9月21日期間，恒生指數因為兩地假期因素合共出現26個交易時間「錯配」，包括新春、勞動節、中秋節、國慶等。在這26次的「錯配」，恒指在北水暫停的期間，合共錄得16次上漲，下跌次數則為10次。

而在10次的下跌之中，當中4次出現逾3%跌幅。記性較好的投資者或許記得，就在去年初，A股由1月24日至1月31日休市，南向港股通跟隨休息6日，港股期間因疫情而累瀉近6%，是統計以來最大跌幅的「錯配」時間。

去年新春期間爆發疫情，港股在A股休市期間，累瀉接近6%。（AP）

至於統計期內都有出現兩次升幅超過6%，分別是2018年及今年初的新春假期，兩次分別升逾6%。不過，要注意的是，這兩次恒指獨自拉升都是出現在恒指見頂的時候，反映港股在缺乏北水下大漲，或有另一種啟示。

然而，在統計期內有19次「錯配時間」恒指的波幅介乎 -2.25%至 +2.95%。報告歸納出一個論點，若然在節日假期間發生重大事件，往往會先於港股市場反映。隨著A股復市後，加上南向資金回歸，市場走勢將得以修正。故此，若然沒有龐大的催化劑出現，北水休市並不會顯著地放大港股的波動程度。