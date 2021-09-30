8月零售銷售按年升11.9%　政府：消費券能提振本港經濟

第一期消費券在今年8月1日起開始讓市民領取，當月本港零售市場明顯較暢旺。政府今日（30日）公布8月零售業銷貨額數字為286億元，按年上升11.9%；7月數據經修訂後，按年上升2.8%；本年首8個月合計的零售業總銷貨價值臨時估計上升8.1%。

8月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.4%，銷售價值為21億元，按年上升16.5%。7月份零售業網上銷售價值的修訂估計為按年上升28.8%。與去年同期相比，本年首8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升45.2%。

珠寶、鐘錶及名貴禮物銷貨價值最高

政府發言人表示，按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低統計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物排首位（+28%）；其次為電器及其他未分類耐用消費品（+10.1%）；食品、酒類飲品及煙草（+1.3%）；其他未分類消費品（上升30.7%）；百貨公司貨品（+7.5%）；服裝（+35.7%）；藥物及化妝品（+13.6%）；燃料（+21.0%）；傢具及固定裝置（+6.5%）；書報、文具及禮品（+27.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（+62.3%）；中藥（+26.7%）；以及眼鏡店（+60.4%）。

另一方面，與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌8%。其次為汽車及汽車零件（-0.4%）。

政府：消費券提振本港經濟

政府發言人指，消費券提振本港經濟，零售業總銷貨價值在八月比去年明顯加快至11.9%。發言人又表示，消費券計劃應在今年餘下時間繼續有利於本地消費意欲，惟維持疫情受控對零售業以及整體經濟復蘇至關重要，社會須努力加強疫苗接種。