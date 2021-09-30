保監局：去年本港保險業務毛保費總額按年升8%至599億元

保險業監管局公布，去年一般保險業務的毛保費及淨保費分別為599億元及405億元，按年上升8%及7.3%，而承保利潤則由2019年的8.69億元，改善至2020年的23億元。

受惠於保費率上調及分入再保險業務，財產損壞業務毛保費收入增長至121億元，按年增加17.6 %，而一般法律責任業務亦錄得138億元，按年上升10.4 %。不過，這些升幅部分被意外及健康業務，因外遊活動減少令毛保費收入下跌3.5%至177億元所抵銷。

直接業務的整體承保利潤由2019年的4.88億元，急增至2020年的19億元，主要由於2019冠狀病毒病疫情使經濟活動放緩而導致申索減少。意外及健康業務的承保利潤由2.95億元，上揚至11億元；僱員補償業務則由2.6億元扭虧為盈，至4.09億元。

此外，直接汽車業務的虧損由5.14億元收窄至2.42億元，分入再保險業務的承保利潤由3.81億元上升至4.8億元。

該局指，儘管疫情持續，亦帶來很多不確定性，今年上半年的長期業務新造保單保費仍錄得按年22.9%增長，至805億元，在內地訪客業務停滯不前的情況下，表現也算亮麗。

此外，一個大型保險集團決定在香港集資，以及另一間具領導地位的國有再保險公司正為首宗保險相連證券發行作最後準備，均表明它們對香港作為國際金融中心和區域總部的理想基地的吸引力充滿信心。