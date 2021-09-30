內房｜新力未能支付兩筆融資利息　並延遲付末期息　暴瀉原因曝光

正停牌的江西內房股新力控股﹙２１０３﹚通告指，由於集團近期面臨因宏觀經濟狀況而導致的不曾預期的流動資金問題，公司若干附屬公司未能於相關到期日或之前就兩項境內融資安排於2021年9月18日支付應付利息合共38,742,081.00元人民幣。

公司正與有關貸款人積極進行協商，以期就還款安排達成一致，而有關貸款人迄今為止並未要求加速清償或採取任何其他強制行動。

己委聘財務顧問 評估集團資本結構

另外，公司指，9月20日，集團某債權人（「該債權人」）要求本公司償還其與包括該債權人在內的各方之間的融資協議（「融資協議」）項下未償還本金及應計利息，金額為75,416,666.67美元，此乃由於逾期付款導致的技術理由所致。9月24日，公司獲該債權人告知，該債權人已根據以該債權人為受益人的抵押安排就公司若干境外附屬公司的股份委任共同及個別接管人，以及該等附屬公司的董事已被該債權人提名委任的董事取代。

公司已委聘年利達律師事務所為其法律顧問及奧邁企業顧問公司為其財務顧問，以評估集團的資本結構及流動資金，並探討所有可行的補救解決方案，包括但不限於為所有債權人及其他持份者（包括其他融資安排項下的該等債權人）達成最佳解決方案。公司將密切關注有關情況，並就任何重大進展適時向市場提供最新資料。

延遲派付末期股息

另外，新力控股亦宣布，延遲派付末期股息。該公司股東原批准公司於9月30日或前後向其股東派付2020年度末期股息每股股份14分人民幣（相當於約17.05港仙），總計499,826,000元人民幣（相當於約608,717,000港元）。

停牌前大股東遭「斬倉」

同時，董事會獲大股東張園林確認，緊臨短暫停牌前，張所擁有的149,007,000股股份（佔已發行股份總數的4.17%）已由或為及代表有關債權人出售（「出售事項」），以清償應付該等債權人的款項。緊隨出售事項後，張已向董事會確認彼仍然擁有已發行無產權負擔股份總數的76.73%，且仍為公司控股股東。

應公司的要求，股份及公司債務證券已自2021年9月20日下午３時３８分起於聯交所短暫停止買賣。股份及公司債務證券將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

該股當日停牌前多次觸發市調機制而進入冷靜期，停牌前報0.5元，下挫逾87%，最多跌逾90%。