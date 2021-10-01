美股｜道指創疫情以來最大按月跌幅　零售股大瀉　中概股逆市反彈

美股9月最後一個交易日，三大指數週四繼續跌，美國零售股跌幅最為顯著。而中概股普遍逆市反彈，教育類新東方（EDU）好未來（TAL）周四單日分別錄得約一成、升幅；能源類晶科能源（JKS） 以及大全新能源（DQ）分別升9.4%及8.88%。



美股收市場道瓊斯工業平均指數高開低收，收市下跌 547 點，即 1.59%。標普 500 指數下跌51.9點或1.19%，而以科技股為主的納斯達克綜合指數，下跌 63.86點或0.44%。

在利率上升、通脹擔憂和中國房地產市場擾亂下，美國股市經歷了艱難的一個月，最後一天繼續疲軟。標普 500指數9 月埋單下跌了 4% 以上，是自去年 3 月疫情以來，表現最差的一個月，道指和納指也經歷了本年度至今最差一個月。

第二季度業績受通脹和供應鏈問題影響，美國家品連鎖Bed Bath & Beyond （BBBY）周四股價下跌超過 22%。其他零售業者同樣承壓，羅斯百貨（ROST）跌5.29%；美元樹（DLTR）跌4.76%；Walgreens Boots Alliance(WBA) 跌3.4%，家得寶（HD）跌2.57% ，拖低指數。

標普500成分股中，全美最大二手車銷售商車美仕（KMX）大跌12.63%；服飾連鎖Gap（GPS）也跌8%。遊戲股藝電（EA）繼續升3.26%， Netflix(NFLX)股價繼續升1.88%破頂。

科技股走高。其中中概科技股網易（NTES）和攜程（TCOM）更以超過4%的升幅領跑納指。其他熱門中概股也普遍反彈。預托證券方面，美團升3.36%，比本港收市價格高1.46%；騰訊ADR升2.5%，比本港收市升高0.83%。