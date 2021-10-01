威華達盡沽恒大汽車　套現3.3億元　另發盈警料今年錄虧損

再有上市公司減持恒大汽車（0708）持股。威華達控股（0622）於公告內指出，從今年9月27至30日期間，於場內合共沽出1.38億股恒大汽車，每日平均作價介乎1.87至3.35元，合共套現3.32億元。

完成上述交易後，威華達不再持有恒大汽車。

公司亦發出盈利警告，根據董事會現時可得資料，隨著出售恒大汽車股份後，收益總額由去年底止的2.8億元，在今年底則轉為負數；又指出公司在去年底時就持有恒大汽車股份錄得未變現公平值收益31.01億元，會在今年內撥回，因此預料今年會錄虧損。

公司指出，當日收購恒大汽車股份作戰略/戰術投資組合，考慮到近期恒大汽車股價大幅波動，董事局決定重整其投資組合及鞏固財務及現金狀況。出售事宜有助公司將投資變現，並將財務資源重新分配至其他業務所需。相關資金將用作一般營運資金。

恒大汽車股價波動 威華達被追保證金

公司在公告內進一步指出，於2021年9月26日，恒大汽車宣佈終止建議發行人民幣股份，進一步拖累恒大汽車股份股價下跌20%至1.77元，即於2021年9月27日之開市價。在充滿挑戰及艱難之情況下，董事會不排除恒大汽車出現進一步失職、行為不當或不當企業行為之可能性。

此外，多家銀行已下調恒大汽車之貸款額度，部份情況更下調至零，加劇恒大汽車之價格及成交量波動。因此公司亦接獲銀行之追收保證金通知，並就此決定出售恒大汽車股份。

公司指出於上文所述，董事認為該等出售事項使本集團能夠及時止蝕以取回部分資金而非導致全部損失，並重新分配資金以敷本集團金融服務分部所需。因此，董事認為該等出售事項屬公平、相稱及合理，且符合公司及其股東之整體利益。