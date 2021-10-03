恒指公司神預測？　兩主因致中國限電　ESG概念成導火線｜鄭昆侖

「救救北極熊」、「貪婪的石油公司」、「守護北極」等字眼經常出現在Youtube的植入廣告內。或者，筆者時常在搜尋所謂「貪婪的石油公司」的資料、又或者是多了查看與ESG有關的投資資訊，因此AI大數據認定筆者對於救救北極熊的行動感興趣。對於維繫生態的平衡的大方向，筆者當然支持。只不過，本文的重點仍是投資者會關心的中國限電（Power Rationing）、煤炭短缺，以及國際油價造好等等相關議題。

減碳排放才是推高煤、油價「真正原因」？

近日比較上吸眼球的事件，應該包括中國內地部份省份出現限電情況。其中，東北三省的限電情況比較上誇張，甚至不少城市在黑夜幾乎陷入黑暗。儘管坊間充斥不少謬論（包括大棋論、超前部署等論點），但是真官媒央視隨即指責這些似是而非的謬論，並指出煤炭短缺才是限電的主要原因。

其他可能性的原因沒有需要在這處進行深究，如果談到中國煤炭短缺，便不得不指出幾個主要原因。

中國的煤炭市場出現供不應求的情況，而且價格亦一直高企。部份地區政府以及火電電廠亦因為煤價高企而減少產量。﹙路透社﹚

中澳貿易戰令動力煤減少

中澳貿易戰亦引致輸入中國的動力煤數量大幅減少。中國不得不向其他國家買入煤炭，但是價格上升亦會限制了可以買入的噸位。另外，中國北方地帶本身存在不少煤礦。然而，中央政府為了控制碳排放，以及打擊一逃稅活動，近月以來亦取締了大量非法煤礦。

結果是，中國的煤炭市場出現供不應求的情況，而且價格亦一直高企。部份地區政府以及火電電廠亦因為煤價高企而減少產量。至少，這是表面上合理的版本吧。

ESG令化石能源供應減少

其實，煤炭供應短缺的情況並不只是套用於中國。即便是環球市場，炭油氣（並不是在嘆遊戲，而是在指煤炭、石油、天然氣），也存在供應短缺的情況。

尤其是全球各國在大力推行ESG的情況之下，即使是「貪婪」的石油公司、煤炭巨企也不得不縮減產能。對於石油公司來說，順應環保團體以及綠色政客的要求而減少在高成本地區（例如接近北極圈）的產量，這不單止可以減省成本，又可以令供應量下降。

全球各國在大力推行ESG的情況之下，即使是「貪婪」的石油公司、煤炭巨企也不得不縮減產能。（Getty Images）

化石能源相比可再生能源來得穩定

只不過，即使不少人因為ESG概念而抱著美好的綠色幻想，但現實仍是人類暫時仍要依靠化石能源（Fossil fuel）。

太陽能的主要問題是要看天氣，而在沙塵滾滾的地帶效益偏低。值得留意的是，沙塵暴也是中國西北部以及北部的常客。至於風力發電，風力太強又或者風力太微弱的情況又不適合發電。

其實，表面上污染程度較嚴重的火力發電（主要是燒耗煤炭、燃油）才是全天候式的可靠發電方式。即使今天已給坊間唱到是ESG的世代，中國的總發電量其中不低於50%是依靠火力發電的。另外，電動車也是依靠電力，因此在中國其實也只是一半綠色。

至於能源的穩定性、可靠性，還是相信軍人戰士的實戰經驗吧。在阿富汗的地區戰士往往很依靠Toyota生產的燃油輕型卡車（Pickup Truck），而不是比亞迪（1211）所生產的電動車、又或者是吉利（0175）、長城汽車（2333）所生產的汽車。至於大國才玩得起的核動力潛艇，亦是核能推動的。

這亦表明綠色能源暫時仍未通過軍事的測試，亦即可靠性仍有待改善。

其實，恒指公司在近18個月將中國神華（1088）、中石油（0857）剔出相關股要指數，某程度上是在「反向建議」投資者去吸納化石能源企業。又或者，恒指公司已成功「反向預測」中國遲會出現能源荒。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師

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