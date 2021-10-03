陳茂波：逾500萬人收到消費券　成經濟持續復甦動力

第二期電子消費券於國慶同日開始發放，財政司司長陳茂波今（10月3日）發表網誌表示，超過500萬名市民已收到第二期消費券，市面消費氣氛暢旺，商場人流絡繹不絕，隨著疫情持續受控，經濟穩步改善，希望電子消費券能為市道帶來樂觀的氣氛，讓市民和企業對未來經濟保持正面預期，推動經濟可持續復甦。

陳茂波又稱，消費券計劃除了提振經濟，對相關行業帶來正面支持外，亦有許多無形的效益，包括為市民帶來滿足感及愉快感。

在10月1日國慶日，陳茂波與劏房戶一起包餃子。（陳茂波Facebook）

土地房屋是香港最尖銳矛盾

陳茂波又重申，土地房屋是香港社會發展中最尖銳的矛盾，對市民生活構成最大壓力，必須投入最大的力量去破解和應對。他強調，有中央的支持，加上特區政府的努力，沒有破解不到的矛盾，要有遇水架橋、逢山開路的意志和決心。

他認為，經濟發展是社會進步的基礎，亦為化解社會矛盾提供所需的資源和力量。近年香港社會出現的亂象，讓政府知道要推動經濟發展，必須先維護好國家安全和發展利益。同時，身處百年未見的大變局、在國際地緣政治變化的張力中，更需要認清形勢，做好風險管理和應對預案，也需要說好香港故事。

外間對港營商環境仍存誤解

陳茂波提及到，上周初發表的《香港營商環境報告》旨在說明香港的亮麗前景，不過外間對本港的發展及營商環境，仍存在誤解、偏見，甚至或仍被美國等部份國家所宣傳的錯誤資訊所蒙蔽。他認為必要透過這份報告以正視聽，透過正本清源，積極推介香港的優勢。

陳茂波在網誌亦回顧指，國家穩步走到今天的繁榮昌盛，道路並不容易。國家在不同的發展階段，面對不同的時代挑戰和矛盾，從脫貧攻堅到全面小康，從被欺壓剝削到平視世界。他認為國家穩固的發展，「是我們可以對香港的未來有信心的底氣」。