賣產告吹！　恒大︰可引發對恒大物業全面要約的交易並未進行

中國恒大（3333）與恒大物業（6666）聯合公布，可引發對恆大物業股份全面要約的交易並未進行，公司已向聯交所申請自10月21日上午9時正恢復買賣公司股份；作為買方的合生創展（0754）亦宣布，將於21日上午9時正恢復買賣。

中國恒大主動中止交易

據中國恒大公告，集團早前與合生創展之附屬公司於10月1日訂立協議，擬出售恒大物業逾54億股股份，佔恒大物業已發行股本50.1%，對價為200.4億元，指是「是經轉讓方與受讓方協商後決定。」

中國恒大稱，將採取緩解流動性問題的措施，其中包括出售股權及資產。出售事項為本公司實施緩解目前流動性問題的措施之一。於本月12日，從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方所得的信息，公司有理由相信受讓方，未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，公司於2021年10月13日行使權利解除╱終止該協議。證券及期貨事務監察委員會執行人員已向公司表示，對以上事項不發表意見。

恒大行使權利解除╱終止向合生創展出售恒大物業的協議。（資料圖片）

合生創展：不同意賣方說法

至於合生創展亦發出公告，指賣方沒有按照該協議條款，完成向買方出售銷售股份，買方於13日發出買方通知要求賣方按照該協議履行其責任，同時保留買方的所有法律權利，包括其在該協議項下的權利。在同日，但在發出買方通知後，接獲中國恒大通知，表示賣方予以解除或終止該協議。

合生創展表示，買方不接受賣方所聲稱予以解除，或終止該協議的任何實質內容，並已反駁賣方通知。儘管買方準備根據該協議完成收購銷售股份，惟礙於賣方通知，難以確定能否按照該協議協定以完成買賣銷售股份。

合生創展表示，買方不接受賣方所聲稱予以解除，或終止該協議的任何實質內容，並已反駁賣方通知。（資料圖片）

「至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份」

合生創展留意到近日有傳媒就關於該協議的事態最新發展作出猜測 ，公司重申買方至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，唯協議他方於訂立該協議後提出修改其中包括代價的付款條款，買方認為不可接受。

根據該協議，買方應將代價先行支付至目標公司的銀行帳戶，待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款後再行將餘額支付予賣方。買方不接受協議他方要求改為將代價先直接付給賣方，因為在買方未完成對目標公司進行盡職調查以結清目標公司與賣 方擔保人及其關聯方之間的應收應付款之前，此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款。

合生創展早前傳出將收購恒大物業51%股份，兩間公司其後於10月4日雙雙停牌，惟一直未有官方消息。周二再傳出這項交易未受到廣東省政府祝福，談判已經喊停。