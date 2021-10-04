美聯儲副主席陷入「炒股」醜聞　去年鮑威爾救市前沽債買股

從卡普蘭（Robert Kaplan）和羅森格倫（Eric Rosengren），到巴爾金（Thomas Barkin），再到現在的理查德·克拉里達（Richard Clarida），近月美聯儲（Fed）已有4位官員陸續捲入炒股風波。



綜合媒體報道，美聯儲副主席Richard Clarida的2020年財務信息披露顯示，在去年主席鮑威爾（Jerome Powell）發表聲明指出隨着疫情惡化、可能採取政策行動的前一天，將100萬至500萬美元資金從一支債券基金中撤出，並交易股票基金。

根據政府道德規範辦公室提交的備案表格描述了Clarida的交易，顯示資金於2020年2月27日從一個Pimco債券基金轉出，並在同一天以類似美元規模購買了Pimco StocksPlus基金和iShares安碩MSCI美國最小波動率因素ETF，而且列出了當年的5筆交易。

值得注意的是，Clarida曾是Pimco的高管。在進行交易當日，Clarida稱並沒有待在華盛頓的辦公室，而是在康涅狄格州紐黑文的耶魯大學（Yale University）看望教職員工和學生。他的日程表顯示，他在2月27日股市收盤後的下午4點45分與一名美聯儲成員通了電話，此前幾天他還與美聯儲工作人員舉行了多次會議。