中海油：預計A股上市後派息比率不低於30%

早前申請A股上市的中海油（0883）預期，未來3年仍處於快速發展階段，需要留存足夠的現金以適應經營發展所需，並預計A股上市後的派息比率不低於30%。

中海油今早刊發股東通函，表示公司目前及未來3年仍處於快速發展階段，公司持續的產能擴張需求需要較大資金投入，同時由於生產規模擴張也帶來了較大的營運資金需求。在滿足現金分紅條件的前提下，並且在公司能夠持續經營和長期發展的基礎上，公司未來3年以現金方式累計分配的股利，不少於該3年實現的年均可分配利潤的30%。

公司指出，於A股上市後，原則上仍每年進行兩次現金分紅，並因應發展情況，以及有否重大資金支出安排等因素，作出差異化的派息政策。

公司又指，A股上市後3年內穩定股價的預案，若出現連續30個交易日公司A股股票收盤價均低於公司上一個會計年度末經審計的每股淨資產，公司應當啟動穩定股價的措施。

單一會計年度的措施包括回購A股，金額不高於於最近一個會計年度經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的20%；控股股東增持A股，增持資金不高於其自公司上一年度領取的現金分紅金額的20%；領薪董事、高管增持A股，增持資金不高於其自公司上一年度領取的稅後薪酬總額的10%。

中海油早前宣布，擬在上證主板公開發行不超過26億股人民幣股份，集資不超過350億元人民幣，將用於包括圭亞那Payara油田開發項目、流花11-1⁄4-1油田二次開發項目、陸豐油田群區域開發項目等。

中海油現微升0.57%，報8.75元，成交額3.35億元。