恒指曾跌穿二萬四　利淡因素再發酵　提防中美關係惡化｜財經評論

市場氣氛向淡，港股曾跌穿二萬四，一度跌逾600點至23908點，最後收跌539點或2.2%，報24036點，領跌全亞洲。中美貿易協議和美國疫苗發展成大市最新利淡因素。



美國貿易代表戴琪將就拜登政府對中國貿易政策的檢討發表演說，據《CNBC》引述消息人士稱，戴琪將宣布，中國未有完成中美首階段貿易協議的承諾。根據美國前總統特朗普政府與中國在2019年簽訂的中美首階段貿易協議，中國要在兩年內購買總值2,000億美元的美國貨，包括農產品及其他貨品，惟中國並未達標。

美國貿易代表署正評估透過甚麼方式，回應中國未履行合約，有可能對中國增加額外的關稅，包括再對中國貨品徵收額外關稅。

美國貿易代表戴琪將就拜登政府對中國貿易政策的檢討發表演說，據CNBC引述消息人士稱，她將宣布，中國未有完成中美首階段貿易協議的承諾。(路透社)

美藥廠新冠口服藥測試表現佳 醫藥疫苗急瀉

美國藥廠默沙東（Merck）宣布臨牀實驗證實，其研發的口服新藥「Molnupiravir」能夠大幅降低新冠患者的重症住院或死亡風險。同時，這種治療新冠患者的藥物將住院或死亡的風險減少了大約一半。

消息一出，醫藥股大跌，尤其疫苗相關股跌勢甚急，騰盛（2137）跌24.3%，開拓藥業（9939）跌25.6%，康希諾（6185）瀉22.9%，復星醫藥（2196）跌近兩成，諾誠健華（9969）跌16.9%。至於藥明生物（2269）跌8.6%，成跌幅最大的藍籌，持有科興15.03%股權的中生製藥（1177）跌逾5%。

圖為美國默沙東藥廠研發的新型冠狀病毒肺炎口服藥molnupiravir。（Reuters）

限電拖累經濟 向俄國買電緩解電力緊張

中國煤炭供應緊張，煤價高企令火電廠每一開機便要虧錢。動力煤升至每噸1,390元人民幣水平，據內媒報導，廣東一間發電企業負責人指，現在火電每發一度電就要虧損七、八分，如果機組全開，電廠一天虧損上百萬元。

瑞銀預計料中國限電對工業生產的整體拖累可能大於1個百分點，並拖低第四季GDP增長0.3至0.5個百分點，但實際衝擊取決於中國如何管理其雙控政策和電力短缺。該行又指，如果煤炭供應不增加，至今年底，煤炭缺口可能達7,000萬至8,000萬噸，剛性和低上網電價令大多數燃煤電廠的利潤大幅下降，這進一步加劇了電力短缺。

在未能加大發電的情況下，惟中國有轉投外國的電力供應。俄羅斯國營電力企業Inter RAO公司上周五表示，應中國國家電網請求，該公司將把10月向中國供應的電力增加一倍，由10月1日開始，幫助中國解決供電緊張問題。公司所有三條俄中輸電線路都將用於供電，這三條線路每年能夠輸送高達70億千瓦時的電力。

電力股大插水，華能（0902）大跌7.2%，潤電（0836）跌8.2%，中國電力（2380）跌7.3%，新天綠色（0956）跌7.2%。

中國煤炭供應緊張、煤價高企，令發電廠不如開機發電，同時又要確保電力供應，唯有向俄羅斯買電求援。（Lintao Zhang/Getty Images）

恒大尚未還息 恐陷交叉違約

恒大（3333）此前已未能支付兩隻美元債的利息，而昨日又有一筆2.6億美元債券到期，實際償付日因昨日為周日而延至今日支付。彭博引述消息人士指，若恒大未能在到期日後的5個工作日內進行償付，或會構成違約，另將觸發其他未知美元債券交叉違約風險。不過，恒大有機會將恒大物業（6666）出售套現，以換取流動性。還需密切觀察事件發展。目前恒大及恒大物業均告停牌，並有傳合生創展（0754）擬收購恒大物業約51%股份。

然而，內房股表現相對硬淨，碧桂園（2007）跌0.5%，中海外（0688）升0.9%，融創（1918）升0.6%，未有如早前的「洗倉式」下跌。