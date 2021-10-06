施政報告今出爐　港股二萬四攻防　關注本地地產股｜港股早評

港股昨低位回升，報24104點，力守二萬四關，美股昨晚回升，科技股反彈，望可支撑港股回升。另外，今日是《施政報告》出爐，宜留意本地地產股表現。至於A股仍是休市，連同北水同樣於周五（8日）恢復。



今日是《施政報告》出爐，宜留意本地地產股表現。特首林鄭月娥即將公布任內最後一份《施政報告》，事前已經預告土地房屋政策是重點，當中或就降低祖堂地轉售門檻、舊樓強拍門檻、提高舊區及新界北新發展區地積比等推出新措施。

本地地產股正收復9月20日的大陰燭，其中長實（1113）和新世界（0017）表現較佳，可率先關注。

另外，美股回升，道指高開高走，最多升488點，收市升311點或0.9%，報34314點。標普500指數升1%，收市報4345點。納指反彈1.3%，收市報14433點。相信可有利港股反彈。

繼美國貿易代表戴琪發表講話之後，《南華早報》引述消息人士報道，美國白宮證實，國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於周三與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪在瑞士蘇黎世進行會面，會談目的是要重建中美之間的溝通渠道，以及實踐國家主席習近平和美國總統拜登達成的共識；會面日期距離兩國領導人通話不足一個月。

紐油迫近80美元 石油油服股起舞

國際油價連日上漲，紐約期油迫近80美元，再創7年新高，收市升1.7%，每桶報78.93美元。布蘭特期油則創下3年新高，並企穩80美元之上，收市升1.6%，每桶報82.56美元。石油股及油服股昨日大彈，「三桶油」昨日各彈逾2%，其中中石油（0857）更大升7.6%。

油服股起舞，多隻升逾一成，其中海隆（1623）更是暴升五成。公司的間接全資附屬公司Hilong Petroleum Pipe Company LLC近日與ADNOC Drilling Company PJSC簽訂鑽桿供應合同，內容有關為ADNOC Drilling營運的陸地鑽機、自升式鑽井平台及島上鑽機提供鑽桿。該供應合同的總代價約為6,900萬美元。