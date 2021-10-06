施政報告｜特首林鄭：研究容許「港股通」南向交易股票以人幣計價

特首林鄭月娥今日（6日）公布任內最後一份施政報告，指出金融業是香港的重要經濟支柱，也是最國際化的產業。縱使面對過去兩年前所未有的嚴峻環境，香港的金融體系穩如磐石，業務依然蓬勃。

林鄭指出，清楚看到內地經濟持續增長，和金融業深化改革開放是香港金融業發展的堅強後盾，在「一國兩制」優勢下，香港作為國際資本進入內地和國內資本走向世界的橋樑作用將更加突出。

早前中央派團來港向各界宣講《十四五規劃綱要》，重申支持香港進一步推進與內地金融市場互聯互通，發展離岸人民幣業務，強化國際資產管理中心及風險管理中心功能，打造大灣區綠色金融中心，及推動金融服務等向高端高增值方向發展。

特首林鄭月娥今日（6日）公布任內最後一份施政報告（資料圖片）

林鄭指出，將會在以下5方面加緊努力：

一、支持港交所進一步改善上市機制和在徵詢市場意見後，在香港設立特殊目的收購公司的上市制度；

二、進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施；

三、通過考慮稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港，提升國際資產及財富管理中心地位；

四、支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐；及

五、推動跨境金融科技，與內地積極研究建立一個一站式沙盒聯網，利便粵港澳三地的金融機構及科技公司測試跨境金融科技應用項目。