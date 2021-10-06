施政報告｜工總：歡迎政府增加用地　解決先進工業土地制肘

行政長官林鄭月娥發表任內最後一份《施政報告》，當中提及多項有關發展工業及創新科技相關的措施。工業總會表示，樂見政府推出三百多項新措施，重點聚焦香港未來，著眼國家「十四五規劃綱要」及粵港澳大灣區發展規劃綱要給予的重大發展機遇，為社會及各界迎來新氣象、新未來。

工總認為新一份《施政報告》極具前瞻性，投放大量資源及政策支援於開拓創科及先進工業的土地及基建容量，並優化政府架構以統籌產業發展，積極回應工總及業界訴求。

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助業界解決發展先進工業的土地制肘

《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，長遠規劃深港口岸土地發展，在面積達 300 平方公里的北部都會區建設國際創新科技中心，促進兩地深度融合經濟及民生發展。以河套港深創科園為核心，北部都會區將增加合共約150公頃土地作創科用途，以構建新田科技城為科研及先進製造業提供土地，發揮科技產業羣聚效應，預計共創造15萬個創科產業職位。

政府亦提出透過馬料水填海及遷移污水處理廠以騰出88公頃土地擴建科學園、邀請科技園公司構思興建第二個先進製造業中心等。工總對此表示極為歡迎，助業界解決長久以來在港發展先進工業的土地制肘，相信北部都會區的建設將會助廠商更確實部署在港投資先進製造業，並善用邊境的地理優勢，與大灣區的產業群深度合作。

工總亦欣見政府建議擴大創新及科技局為創新科技及工業局，顯見對香港工業的重視。工總支持政府盡快落實此計劃，由創新科技及工業局統籌制訂全面的產業政策，助業界參與「十四五規劃」下的國家經濟發展宏圖。

《施政報告》亦回應多項業界一直以來的訴求，包括爭取盡早加入「區域全面經濟伙伴關係協定」(RCEP) 以便港商與東盟國家的商貿投資、透過信保局增加對出口貿易商的支援、推廣應用學習以培養職業專才、擴大優才計劃及更新人才清單等。

主席查毅超，《施政報告》彰顯了特區政府的遠見和決心，拓闊香港產業光譜。（資料圖片）

一直以來，工總提倡香港應選定部分本地高增值製造業，以政策鼓勵其進行先進製造業工序「再工業化」，成為香港經濟的新支柱，歡迎政府建議在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，並以新田科技城為相關研及先進製造業提供土地，擴闊生物科技工業的發展空間。

工總亦支持政府爭取實現2050年碳中和的目標及推動各種電動及其他新能源交通工具的發展，推動建設資源回收產業鏈下游的轉廢為能、轉廢為材設施，並將由環保署接手管理垃圾收集服務，相信能進一步改善本地廢物回收及處理的效率，更有利回收及環保業界參與香港的循環經濟及成為本地再工業化的其中一個支柱。

《施政報告》亦就著多個行業提出發展方向及具體措施，如提升國際金融中心地位、航運、物流貿易、會展業、國際法律及爭議解決服務、知識產權貿易、文化藝術及體育等，工總相信將會更加鞏固香港的生產性服務以支援區內先進工業發展，亦為工業界創造更多應用場景。

工總主席查毅超表示，一直以來，工總不遺餘力地向政府倡議復興本地工業，發展先進製造。新一份《施政報告》彰顯了特區政府的遠見和決心，拓闊香港產業光譜，更將香港北部打造成創科及先進工業的核心，以助香港在經濟和民生與大灣區有機結合，創造發展容量，期望與各政策局繼續緊密溝通，就著工業界關心的議題向政府表達意見，落實更多助港資工業發展的措施，開創工業新時代。