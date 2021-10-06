施政報告｜總商會王冬勝︰樂見政府積極紓緩房屋和土地嚴重短缺

香港總商會（總商會）歡迎行政長官在今天發表的《施政報告》中提出多項建議，以應對香港面臨的重要挑戰，尤其是增加房屋及土地供應、推動香港進一步融入大灣區發展及抓緊區內機遇的措施。

《施政報告》提出佔地300平方公里的「北部都會區」計劃及其他項目，將提供急需的住宅和工業用地，為香港市民和企業建設新發展區。此外，該區位置優越、毗鄰大灣區其他城市，定能促進及受惠於區內發展。另外，為精簡行政程序，政府正計劃重組相關決策局，本會期望新管治架構能提升執行效率，亦樂意與政府保持緊密合作，提供建設性意見。

總商會主席王冬勝表示：「我們樂見政府積極紓緩房屋和土地嚴重短缺。事實上，樓價高企令市民的生活百上加斤，更窒礙香港吸引和留住人才，繼而影響經濟發展。總商會期待在落實有關政策的時候，為當局出謀獻計。」

新鐵路基建計劃不僅是「北部都會區」不可或缺的一部分，還能加強香港與其他大灣區城市互聯互通。總商會亦歡迎港珠澳大橋「港車北上」不設配額計劃延伸至其他陸路口岸，香港和內地一旦恢復通關，這將有助香港進一步融入大灣區「一小時生活圈」。

就此，總商會希望當局能取得突破性進展，讓已完成接種兩劑疫苗、並對PCR測試呈陰性的旅客免檢疫往返兩地。

強積金「對沖」 希望政府訂立可接受補償方案

香港作為國際貿易及金融樞紐，總商會認同特首在《施政報告》提出促進與東盟的經貿關係，並爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》。透過提供稅務寬減優惠吸引家族辦公室落戶香港，亦將進一步提升本港作為國際金融樞紐的吸引力。

總商會樂見當局進一步推動金融業發展，措施包括促進與內地金融市場互聯互通、發展離岸人民幣計價基金及產品、提升跨境金融科技，以及打造香港成為區域碳交易中心。

強積金「對沖」安排方面，總商會希望政府能訂立可接受的補償方案，並在引入立法修訂前充分諮詢各持分者的意見。面對近年的難關，許多中小企已耗盡公司的現金儲備，刻苦經營，因此它們尤其受有關變動影響。

總商會支持當局進一步建設香港成為國際創新科技中心，而在過去四年投放1,300億元推動本港創科產業，有助業界蓬勃發展。在河套地區港深創科園內設立「生命健康創新科研中心」，將能與香港科技園公司、數碼港和大學的科研工作相輔相成，加上政府計劃利用創科提升香港效率，此等措施將可推進香港成為領先的國際創新科技中心。

人才培育和發展是香港成功的關鍵。總商會既歡迎政府將「優秀人才入境計劃」的年度配額倍增，我們更期望當局能多諮詢商界意見，了解他們物色合適人才時面對的挑戰，以及應對人才短缺的問題。

王冬勝表示：「行政長官公布了一系列政策措施，當中不少聚焦大灣區發展。我們歡迎這種多管齊下的策略，並期望與不同持分者和本會會員合力實現這些願景。」他又稱：「隨着疫情漸漸受控，社會回復穩定，經濟重回正軌，香港是時候重新出發，邁向新時代。」