新世界鄭家純接手有線寬頻　於永升持股升至72%　疑邱達昌退場

有線寬頻（1097）10月4日停牌，以待刊發可能涉及香港收購及合併守則消息。市場傳出作為有線寬頻大股東的永升（亞洲）或出現股權變動，永升（亞洲）股東之一的遠東發展（0035）主席邱達昌或會退出，其持股會由新世界（0017）主席鄭家純「接貨」。

聯交所最新披露，持股43.22%有線寬頻的永升（亞洲）獲新世界發展 （0017） 主席鄭家純增持，他旗下Celestial Pioneer Limited於9月30日向永升（亞洲）某些少數股東簽訂了兩項協議，有條件地收購永升（亞洲）合共 40.5% 的權益。此前鄭家純持有永升（亞洲）31.5%權益，一旦完成後，鄭家純權益達到72%，成為永升（亞洲）最大股東。

資料顯示，在交易之前，永升（亞洲）其餘股東還包括邱達昌、富力地產（2777）主席李思廉、弘毅投資創辦人趙令歡及周大福企業，分別持股24.5%、16%、14%及14%。雖然聯交所未有交代賣家身份，但若以股份數目推斷，賣家疑包括邱達昌及李思廉，兩人持股剛好是40.5%。

有線仍未復牌，停牌前報0.068元。

委任黃思遠為資深顧問

另一方面，有線寬頻指出表示，很高興邀得黃思遠加入團隊，並委任他為集團資深顧問。

公司指出，黃思遠將專責在有線寬頻的現有業務發展上進行全面評估，為公司未來發展方向提供策略意見。他為業內知名的商界領袖及企業家，集團深信將為公司業務及營運開拓全新視野，並與團隊共同探索未來發展路向。