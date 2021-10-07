私有化通告揭華置續沽恒大　6日再套現逾億元　或經花旗甩貨

中國恒大﹙3333﹚爆發債務風暴，股價大瀉，主要股東之一的華置﹙0127﹚於8月底頻繁出售恒大股份，股權由8.96%減至低於5%，至昨日﹙6日﹚華置私有化通告再披露其最新已減持恒大至4.39%。外界關注，華置後續的沽貨行動，而據央結算系統（CCASS）持倉記錄，估計其中一間幫華置「出貨」的大行為花旗銀行，其仍持有約2.15%恒大股份。



據港交所披露易，華置手上的恒大持股於9月27日降至4.68%（約6.2億股），低於5%的須申報門檻。不過，據公司昨日﹙6日﹚公布的私有化通告披露，華置當天手上的恒大持股尚餘約4.39%﹙5.82億股﹚。換言之，於9月28 日至10月6日的6個交易日內，華置繼續減持恒大股份，涉及3,800萬股或0.29個百分點。

期内盤中價格區間為2.61至3.23元，估計華置因而套現近1億至約1.2億元。而外界一向好奇華置經那些中介銀行或證券行出貨，翻查中央結算系統（CCASS）持倉記錄，或可見到一些端倪。

根據各項資料，在T+2機制下，花旗於9月27日的恒大持倉約3.502億股﹙2.64%﹚，而於10月4日有關持倉減至2.978億股﹙2.24%﹚，涉及5,000萬股。與此同時，其他主要中介行持倉無明顯變化。由於花旗的持倉變動，跟華置出貨量接近，料華置透過其作減持行動。

花旗現時持有恒大股份為2.24%，即使華置主力透過花旗沽貨，仍約有2.15%的恒大股份散落在其他中介行。