證監會及金管局聯合調查﹕機構銷售結構性產品達2.76萬億元

證監會與金管局今天（7日）發表有關持牌法團和註冊機構，銷售非交易所買賣投資產品情況的首次聯合調查結果。

共有308家持牌法團及64家註冊機構呈報它們在2020年內曾銷售投資產品，而它們的總交易額達 5.7萬億元，參與的投資者超過70萬名。

在總交易額中，以結構性產品（2.764萬億元）所佔的比例最高，其次是集體投資計劃（1.425萬億元）和債務證券（1.058萬億元）。是次調查的主要觀察結果包括：

最常銷售的結構性產品是股票掛鈎產品（1.597萬億元），特別是與互聯網和科技公司的股票掛鈎的產品，因這些公司在2019冠狀病毒病疫情期間促進了非面對面互動和網上交易的進行。

網上平台分銷集體投資計劃日趨普通

使用網上平台分銷集體投資計劃（包括貨幣市場基金）的情況日趨普遍。在投資於集體投資計劃的客戶中，約有54%透過網上平台進行交易，而相關網上交易佔所有集體投資計劃的總交易額的18%。

在債務證券的銷售方面，70%為公司債券。受訪中介機構普遍指出，在目前低息的環境下，它們的客戶對提供較高收益的債券感興趣。

證監會與金管局進行有關調查，旨在更清楚了解行業景況及市場趨勢。這些資料有助證監會及金管局監察中介機構的銷售手法，和協調它們應對共同關注的範疇。兩家監管機構均相信有關資料對市場參與者亦有幫助。