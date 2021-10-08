《彭博》：中國能源危機波及全球　對全世界製造業帶來滯漲衝擊

中國能源危機的影響已經開始波及全球，從豐田汽車（Toyota）到澳洲的養羊場和紙箱製造商都受到了打擊。

據彭博社10月8日報道，全球最大出口國極端的電力短缺不僅勢必會損害其自身的成長，而且對供應鏈的連鎖影響也可能會影響到正在艱難擺脱疫情的全球經濟。

時機可能再糟糕不過了，航運業已經面臨運輸線的擁堵，年末假日服裝和玩具的交付均被推遲。而中國的收穫季也剛剛開始，從而引發了人們對食品賬單大幅上升的擔憂。

「如果電力短缺和減產持續下去，可能會成為造成全球供給側問題的又一個因素，特別是如果它們開始影響到出口產品的生產，」牛津經濟研究院高級亞洲經濟學家Louis Kuijs說。

經濟學家已經就中國經濟成長放緩發出警告。花旗（Citi）的一個脆弱性指數表明，製造業和大宗商品的出口商尤其面臨中國經濟走弱的風險。台灣和韓國等對此敏感，澳洲和智利等金屬出口國亦是如此，德國等主要貿易伙伴也有一定的風險。

至於消費者，問題在於製造商是有能力消化成本的上升，還是會轉嫁出去。

「這看起來像是製造業的又一場滯漲衝擊，不僅是對中國，而且是對世界，」Pantheon Macroeconomics首席中國經濟學家Craig Botham說。「價格的上漲目前看來相當廣泛，這是中國深深捲入全球供應鏈的結果。」

在試圖穩定局勢的過程中，北京一直在尋找電力供應。對全球經濟的影響將取決於這些努力多快能夠見效。許多中國工廠在10月1日當周的「黃金周」期間削減了產量，經濟學家們正在密切關注當這些工廠恢復生產之際，電力短缺情況是否會重演。

不過，一些行業已經面臨壓力，他們所受到的損害可能會迅速蔓延到其他行業。