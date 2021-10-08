蕭若元旗下易還財務誤炒「洗倉股」　四個交易日損手近三球

人稱「蕭生」、「燒山」的時事評論員蕭若元，他旗下的易還財務（8079）日前公布，10月6日於公開市場出售198.1萬股華夏文化科技（1566）股份，每股平均作價1.2384元，套現金額245.3萬元，因出售事項而變現賬面虧損達284.7萬元。

公司指，鑒於華夏文化科技於今年10月6日出現顯著價格波動，並考慮到被出售股份當時之市值，董事認為出售被出售股份屬有利之舉，並可讓公司止蝕及鞏固公司之財務及現金狀況。

翻查資料，易還財務在沽貨前四個交易日、即9月30日，宣布斥資530萬元買入200萬股華夏文化科技，即四天輸近三球。公司當時指，已考慮華夏文化科技過去兩年之財務表現加上香港目前之低息環境，認為該等收購事項為集團展示於實現其投資目標時動用其可用資金以產生回報之良機。

結果華夏文化科技於10月6日疑遭洗倉，單日急瀉76.54%，昨日宣布停牌，停牌前收報0.61元。

華夏文化科技是中國多媒體動漫娛樂集團，專注經營三大業務板塊，包括通過輕資產授權模式，擴展華夏世嘉都市樂園（CA SEGA JOYPOLIS）品牌；動漫衍生品貿易業務，同時在此基礎上開拓IP潮玩平台業務；及以動漫IP、VR（含電競）為主的多媒體動漫娛樂業務。