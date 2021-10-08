賈躍亭旗下FF遭沽空機構狙擊　28頁報告質疑造車能力

賈躍亭創辦的Faraday Future公司（簡稱「FF公司」）又「攤上事了」。

《中國證券報》10月8日報道，當地時間10月7日，美國做空機構J Capital Research發布了一份關於FF公司的沽空報告，該機構通過現場走訪調研、對公司財報數據以及技術能力的分析並結合上市後系列資本運作等，直言「不認為FF公司能賣出哪怕一輛汽車」。

儘管隔夜FF公司股價出現反彈，但就在前一日其剛創下上市以來新低。而隨着美參議院就緊急債務上限延長至12月初達成一致，昨夜整個美股市場延續前一日漲勢，盤中一度重挫的原油價格也因美國能源部的利好言論出現強勢逆轉並再度收漲。

28頁沽空報告拋出多項疑問

「經過8年的經營，FF公司未能交付一輛汽車並再次表示『明年交付』，此外公司違背了在美國及中國五個地方建廠的承諾，對於第六個工廠建設也一再推遲。」J Capital Research在做空報告開篇如是說。

中國證券報記者梳理發現，J Capital Research這份28頁的沽空報告從FF公司投產能力、資本運作表現、研發投入狀況以及賈躍亭自身在國內受到的處罰等多個角度表達了其對FF公司的質疑，消息來源包括實地調研走訪、公司財報數據及公開資料等。

J Capital Research表示，今年9月20日，FF公司曾發布一份報告稱其在製造方面取得進展，但J Capital Research走訪的FF公司前工程主管並不認為公司的電動汽車已準備好投入生產。此外FF公司曾承諾在7個月內重新啟動其位於美國加州的漢福德工廠並大規模生產電動汽車，但J Capital Research在報告中表示，其在8至9月三次參觀工廠，發現其幾乎沒有什麼動作，公司的負責人也表示仍然有工程問題需要解決。

在報告中J Capital Research還詳細梳理了賈躍亭及其相關公司在中國境內受到的處罰以及相應的訴訟情況。中國證券報記者梳理發現，此前在7月，FF公司旗下樂視汽車（北京）有限公司便遭法院強制執行，標的總額達3000萬元人民幣。

從股價表現看，隔夜FF公司大幅反彈9.8%，每股報8.4美元。不過就在前一日公司盤中股價一度跌至每股7.4美元，創下其上市以來新低。