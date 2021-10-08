前美財政部長憂通脹惡化　推高10年期美債債息飆至3.5厘

美國聯邦政府債務違約危機暫解除。外電訪問美國前財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）時，就違反債務上限的風險、拜登政府的超支，以及可能進一步加劇通脹的擔憂發出警告。

姆努欽接受《彭博》訪問表示，他確實很擔心美國通脹惡化，或會推動10年期國庫券孳息率升至3.5厘。若這將會發生，只會再度增加國債成本，並造成預算問題。

姆努欽於訪問中沒有具體說明何時會發生這種情況。10年期國庫券孳息率目前約為 1.55%，自去年10月以來翻一倍；他指出油價上漲是通脹壓力的證據，並表示美國聯儲局已經部署貨幣政策恢復正常化。

對於美國債務問題，姆努欽指，政府及國會不能讓美國政府出現債務違約，但現在應該對國家債務和支出的合理水平進行討論。

另外，姆努欽認為，現在的利好消息是美國經濟正在復甦，而他支持兩黨基礎設施法案。不過，他警告稱，如果總統拜登設想的支出法案獲得通過，美國的債務與國內生產總值（GDP）的比例可能達到「高危」水平。

外電報道，美國前財長努欽(Steven Mnuchin)警告，美國通脹惡化，可能推動10年期國庫券孳息率升至3.5厘。

美國10年期國庫券孳息率現時約為1.55厘。努欽接受外電訪問稱，國債觸頂危機與總統拜登政府開支過度，可能導致通脹失控上揚，牽動債息扳升。努欽沒有預測債息何時達到3.5厘。

較早時，

努欽認為，聯儲局應該開始讓貨幣政策正常化。