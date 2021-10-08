政府擬鼓勵市民MPF轉年金　駿隆﹕可解決退休人士「長壽風險」

早前駿隆與香港民意研究所進行公眾對強積金管理及信心的意見調查，55%受訪成員期望強積金整體回報有10%或以上，平均數為19%；而強積金自推行以來的平均回報為4%，與他們的期望有較大距離。



首3季強積金人均蝕996元

駿隆集團執行董事王玉麟表示，9月強積金綜合指數下跌3%，平均每人虧損8,031港元；首3季強積金人均則蝕996元，平均回報跌0.4%；單計第3季，強積金成員人均則蝕1.4萬元。

美國國會繼續就撥款和提高債務上限拉鋸，加上10年期美國國債孳息率進一步升至1.55厘，創三個月新高。強積金的資產於第三季因股票市場受壓， 料7至9月底已蒸發520億元，駿隆預料強積金總規模將進一步下跌至1.169萬億港元。而由於債券市場於上半年表現不佳，強積金成員將資金由固定收益（淨流出112億港元）轉投股票基金 （淨流入 134億港元）。王玉麟指股票市場第三季轉弱，預計資金會有減慢流入股票基金資產的趨勢，或流入較低風險的資產 。

王玉麟指，上月表現最佳的基金為東亞日本股票基金，有3.3%的回報；其次是中銀保誠日本股票基金以及宏利MPF日本股票基金，分別有3.2%以及3.1%的回報。而表現最差的基金為宏利MPF歐洲股票基金，蝕7.6%。

預期第四季強積金回報持平

今年第三季，大市受到内地限電、内房債務危機以及内地加強對監管措施的要求影響，預期第四季會繼續受到以上因素影響，表現將會持平，強積金回報大約介乎升跌0.5%的變動。而他又表示恒指在24000點有支撐位，預料再跌的機會較微。

另外，陳銳隆指高風險投資者可根據自身風險承受能力，可以考慮用美股作為避風港，大中華及亞洲股票類別基金在長遠而言值博率亦較高。至於低風險投資者可以考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰，因環球長息持續上升，美匯對主要貨幣維持強勢，預料人幣會持續走強．

陳銳隆：年金能保證退休人士有收入直至終身

行政長官林鄭月娥日前在施政報告提出市民可考慮強積金一筆過資產轉化成年金，駿隆集團常務董事陳銳隆表示強積金沒有機制助市民計算退休後花費，加上退休人士有長壽風險，因此轉換年金便能解決相對問題。

陳銳隆亦鼓勵市民把部分強積金轉換成年金，惟建議可在三方面改善，簡化購買程序、提高年金限額至500萬以及加入醫療保險的成份，讓市民除了有一定生活費外，亦能得到妥善的醫療服務和保障。

於第三季，宏利繼續蟬聯市佔率首位；滙豐和永明則排名第二及第三位。而根據本年第三季市佔率流動，永明市佔率升幅最高；而滙豐和恆生市佔率繼續下跌，反映市場對銀行信心較低。