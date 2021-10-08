李寧股價較高位累跌25%　美銀削目標價　惟長遠仍看好

受國策支持的體育用品股自9月以來股價一直下滑。當中，內地品牌龍頭李寧（2331）從9月8日歷來高位108.2元，拾級而下。收市報80.95元，跌5.8%，並較高位累跌25.2%。

其他相關股份如安踏（2020）及特步（1368），兩者更是從7月中旬開始下降。資料顯示，安踏及特步股價在過去三個月分別下挫23.29%及37.02%。這意味著國產體品股已炒完？有大行報告指出，該板塊表現疲弱主要出於市場對近期零售增長放緩的憂慮。

美銀削李寧及安踏目標價 維持兩者「買入」評級

美銀證券發表報告預計，內地體育用品股第三季增速將會放緩，由於疫情擴散、高基數、新疆棉效應漸逐消退，以及9月天氣較正常暖和，因此影響秋裝銷售。

在這大前提下，該行大幅削減李寧的目標價，由105.5元下調4%至101.8元；同時，亦下調安踏目標價，由210元下調13%到183.5元。然而，該行認為較弱表現只屬短期性，中國運動用品結構性增長，不會影響到長期投資主題。因此，維持兩者「買入」評級。

此外，該行認為內地限電限產或多或少會影響生產量，甚至可能導致2022年首季產品服飾出貨時間出現不確定性，由於服飾產品季節性更強，情況或對銷售造成負面影響。