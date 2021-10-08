中美貿易談判　施政報告推北部都會區　恒大停牌｜巨子一周精選

中美兩國貿易談判再度開鑼，本周由美國貿易談判代表戴琪發表的演說掀開序幕，分析指出美國其實在要求中國進一步對打開國內市場需求，而非簡單增加中國進口商品。與此同時，最有消息指，中美兩國原則上達成一致，中國國家主席習近平和美國總統拜登，將於年底前舉行視像會面，兩國關係對全球的經貿及貨幣影響值得關注。

本港方面，特首林鄭月娥發任內最後一份《施政報告》，提到研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施；同時土地政策上，推出「北部都會區」的發展大計。不過，經濟學者分析指，北部都會區規模其大，要十年內完成難度高。

至於恒大債務問題，周初市場傳出民企內房股合生創展（0754），將收購恒大（3333）旗下市值逾500億元的物管業務恒大物業（6666），不過截至周五公司仍未發出收購公告，中國恒大、恒大物業及合生創展本周停牌。另外，因投資恒大股債而錄得逾百億元帳面虧損的華置（0127），突然宣布私有化。大股東只需出資不足20億元，就「買起」整間公司，小股東應否支持?請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

1、戴琪預告中美貿談再開波 分析指兩國貨幣政策重演2018年走向

回看中美貿易戰的軌跡，主要是在2018年由時任美國總統的特朗普，對華開徵税展開。當時的中美貨幣政策走向，和現時的走向，意外地有相似之處(了解更多)

2、施政報告｜學者：人幣計價股票需滿足兩條件 北部都會區目標高

「北部都會區」的目標人口近乎是整個加拿大的大溫哥華地區人口，亦是接近4個沙田。如香港人口未來無增長，這即為香港三分之一的人口將於此區生活。(了解更多)

3、施政報告｜逾500隻港股潛在納入人民幣計價 專家料藍籌股成首批

現時有逾500間港股納入了「港股通」交易名單，意味這批港股未來有機會採用人民幣計價(了解更多)

4、「隱形地產航母」出手 合生創展擬接盤恒大物業股權

能將恒大物業吞下的合生創展，也不是等閒之輩，曾經2004年成為首家年銷售額突破百億的公司，比萬科突破百億的時間更早，一度被王石稱作「地產航母」(了解更多)

5、華置提私有化 甘比僅花19億 「買起」整間公司

換言之大股東只須斥資約19.07億元，便可以將整間華置歸於旗下。(了解更多)