麥當勞中國首個NFT作品「巨無霸魔方」　共188份　贈予員工及客戶

非同質化代幣（NFT）藝術品已成為今年投資市場熱潮之一，不少藝術家亦有參與其中。連全球知名的連鎖快餐店麥當勞亦有參與中。麥當勞中國於周五（8日）於官網宣布首個NFT創意作品「巨無霸魔方」，慶祝其進入中國內地市場31周年，以及位於上海西岸的新總部大樓正式啟用。「巨無霸魔方」以麥當勞品牌精神和新總部大樓外形為靈感，是一個三維動態數碼創意作品，並將會把188份NFT創意作品贈送給員工和消費者。

麥當勞中國首席執行官張家茵表示，麥當勞是一個年輕潮流的品牌，一直關注流行趨勢和前沿科技。很高興麥當勞成為國內首個發布NFT的餐飲品牌。麥當勞中國新總部大樓是麥當勞中國發展的全新里程碑，在這個特別的時刻，藉由NFT的形式，和員工及消費者分享麥當勞的創新、數字化和潮流藝術。

麥當勞中國新總部大樓坐落在上海西岸，於10月8日正式啟用。麥當勞中國根據服務、包容、誠信、社區和家庭五個價值觀，以及熱愛、科技和潮流三個關鍵詞，設計了八個立體場景，並將其與新總部大樓形狀結合，融合創造出「巨無霸魔方」這一三維動態數碼創意作品。

麥當勞中國此次聯合國內知名數字資產創作機構咖菲科技（cocafe）以及高性能的公鏈平台Conflux，用NFT技術為 「巨無霸魔方」創意作品賦予獨一無二的「非同質化權益證明」，確保每份作品的唯一性、不可分割性以及不可被篡改。188份「巨無霸魔方」NFT創意作品將以限定禮品形式贈送給部分員工和消費者。