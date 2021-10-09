機構唱淡FF　公司稱內容嚴重乏失實　屬無稽之談

當地時間10月7日，美國做空機構J Capital Research發布了一份關於賈躍亭創辦的Faraday Future公司的沽空報告，稱FF是「新興的電動汽車騙局」。

中國紅星新聞10月9日報道，該機構通過現場走訪調研、對公司財報數據以及技術能力的分析，並結合其上市後系列資本運作等斷言，「我們認為，FF公司永遠也賣不出一輛車。到目前為止，它不過是一個從美國投資者那裏募集資金的桶，然後把錢倒進其創始人、中國最知名的證券詐騙者賈躍亭創造的債務黑洞」。

10月8日，FF回覆紅星資本局稱，該報告所述內容嚴重失實，屬於無稽之談，充滿大量誤導性訊息，缺乏邏輯且無事實依據。賈躍亭也發布朋友圈稱「冷飯熱炒，無稽之談」。

賈躍亭：冷飯熱炒 無稽之談

「經過8年的經營，FF公司未能交付一輛汽車並再次表示『明年交付』，此外公司違背了在美國及中國5個地方建廠的承諾，對於第六個工廠的建設也一再推遲。」J Capital Research在做空報告開篇如是說。

J Capital Research這份28頁的沽空報告，從FF公司投產能力、資本運作表現、研發投入狀況以及賈躍亭自身在國內受到的處罰等多個角度表達了其對FF公司的質疑，消息來源包括實地調研走訪、公司財報數據及公開資料等。

J Capital Research表示，今年9月20日，FF公司曾發布一份報告稱其在製造方面取得進展，但J Capital Research走訪的FF公司前工程主管並不認為公司的電動汽車已準備好投入生產。

此外，FF公司曾承諾在7個月內重新啟動其位於美國加州的漢福德工廠並大規模生產電動汽車，但J Capital Research在報告中表示，其在今年8月至9月三次參觀工廠，發現其幾乎沒有什麼動作，公司的負責人也表示仍然有工程問題需要解決。

J Capital Research在報告中指出，根據FF公司自身披露文件，到2024年公司將需要額外14億美元現金來實現自身財務目標，在大規模籌資及債轉股後這可能會導致投資者持有股權被進一步稀釋，J Capital Research也同時質疑是否還會有人願意給該公司繼續放貸。

針對該做空機構的報告，FF相關人士表示，該報告所述內容嚴重失實，屬於無稽之談，充滿大量誤導性訊息，缺乏邏輯且無事實依據。FF稱，對該機構不負責任的行為表示失望且予以譴責，並將對此類不實指控保留法律追訴的權利。

對於該做空報告，賈躍亭在朋友圈表示，該做空機構言論是「冷飯熱炒，無稽之談」，並稱「J Capital Research已經不是第一次被打臉了」。

上市不到3個月股價腰斬

今年7月22日晚間，FF（FFIE.US）正式在納斯達克掛牌上市，發行價為13.78美元/ADS，開盤報16.8美元/ADS，較發行價上漲 22%，開盤總市值達54億美元。

不過上市之後，FF表現並不理想。上市不到3個月，其股價已經腰斬。在10月6日盤中股價一度跌至7.40美元/ADS，創上市以來新低，距其股價高點下跌超50%，總市值蒸發超29億美元。