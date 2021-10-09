企業實行遙距工作　辦公室規模將縮細　業界料數碼化投資增加

疫情重塑房地產行業，有業界人士指出，工業空間及自助存儲需求將繼續上升，而實行遙距工作也會改變企業對永久工作空間的要求，數碼化投資料相應增加。

總部設於新加坡的賢能集團﹙1730﹚，主打房地產管理及物流業務，包括通過重新設計和重新利用未經使用、未充分利用和舊空間，盡量提高其淨可出租面積和租金收益。

電子商務租戶上升

該集團董事總經理林隆田指出，疫情令更多消費者進行網上購物，帶動電子貿易，料催谷本來已經有著高需求的工業空間。他指，留意到租戶由原本以貿易為主轉變成以電子商務租戶為主，以及對容許網上直播的空間的強勁需求。「隨著共享零售的興起和網上直播電子商務的蓬勃發展，許多品牌都藉著租用較小的共享實體空間展示產品來避免繳付高昂的租金。由於業務萎縮和長期在家工作的安排，企業也選擇縮小辦公空間。」

林隆田指出，疫情帶動電子貿易，料催谷本來已經有著高需求的工業空間。﹙資料圖片﹚

公司料縮細實體辦公室規模

另一邊廂，林隆田稱，實施在家工作和遙距學習，都需要在家中騰出空間作為工作間，這增加了自助存儲空間的需求，以存放未充分使用的家居用品和舊家具。受失業或收入減少影響的個人也轉向進行居家營商來產生收入。這個趨勢導致對用於存儲設備和庫存的可負擔自助存儲空間的需求增加。

不過，林隆田認為，實行遙距工作雖然會改變企業對永久工作空間的要求，但由於業務性質關係，有些公司仍然需要傳統的工作空間，但他預測公司將會縮細實體辦公室的規模，並在工作數碼化及進行虛擬會議或會議設備方面作更多投資；公司會為員工提供按使用量支付的共享工作空間津貼，讓他們能使用不受騷擾的工作和會議空間。 共享工作空間還會按照客戶需要提供靈活的辦公和會議空間租賃安排。