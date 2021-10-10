陳茂波：南北「雙重心布局」將更有效配置土地及人才資源

財政司司長陳茂波今（10日）在網誌表示，香港目前最具競爭力的產業是金融服務，它將在現時的重點地域「維港都會區」繼續發展；新的經濟引擎是創新科技，將重點布置在「北部都會區」。這個「南金融、北創科」的「雙重心布局」，將更有效配置珍貴的土地和人才資源，引領相關的基建、設施和服務配套，營造更便捷宜居的生活和工作環境。

陳茂波指，「南金融、北創科」的「雙重心布局」包含上屆政府「香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略」研究。這個「南北並駕」的布局與發展，具多方面的意義，讓香港更好融入國家發展大局，產業發展更均衡合理，解決土地房屋供應短缺問題及生活出行的合理布局。

陳茂波指出，「南金融、北創科」的「雙重心布局」，將更有效配置珍貴的土地和人才資源。（盧翊銘攝）

他指，在香港南端的「維港都會區」，將繼續為金融和商業服務業提供發展空間。而在北端的「北部都會區」，自然生態環境優美，將秉持「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的概念來建設，為大家提供優質的工作、學習和生活環境，以及便捷的康樂和郊遊空間。

他又指，在「南金融、北創科」的發展布局下，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」的發展，盛載著兩大經濟引擎。而在南北兩端的中間，還有東西兩大走廊，分別是在西邊連接新界西北和大嶼山，運輸物流便捷的「西部經濟走廊」，以及在東邊連接九龍東、新界東至北部都會區、涵蓋三所大學、科學園、大埔工業村及港深科技園的「東部知識及科技走廊」。

透過更合理的整體空間規劃布局，加上交通基建先行的發展理念，將有助釋放更多可發展土地及提升其地積比率，以應對市民的住屋需要和改善居住質素。

《施政報告》提出，「雙城三圈」的空間布局。（中新社）

陳茂波：土地房屋問題已步入攻堅克難階段

至於「雙城三圈」的空間布局，陳茂波指，「雙城」自然是指香港和深圳，「三圈」是指：西邊的「深圳灣優質發展圈」，即是深圳的前海、蛇口及后海將連接到香港的天水圍、元朗、洪水橋，讓這一帶由原來香港的遠端變成為接駁到深圳西部的中心區域；中間的「港深緊密互動圈」，包括羅湖、落馬洲、皇崗、文錦渡等幾個口岸，上連羅湖、福田等深圳蓬勃發展的地區，下接香港的新田、古洞北、粉嶺、上水，以及新界北新市鎮等；而東部的「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」，除大鵬灣和印洲塘外，還覆蓋了蓮麻坑、地質公園、東平洲和大鵬半島等郊遊勝地。

陳茂波強調，政治上香港踏入新階段，施政表現也須進入新狀態。土地房屋是香港社會最尖銳的矛盾，現在已步入攻堅克難的階段。政府會力求在3至5年見成效，讓市民看得見轉變、感受得到改善，從而建立起信心。