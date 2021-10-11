天然氣危機擴散　亞洲多國掀起恐慌性搶購潮

10月10日消息，近期，能源市場極度震盪，全球天然氣市場也持續波動，繼歐洲天然氣危機後，天然氣危機擴散亞洲，多國掀起了一股恐慌性搶購潮。

據中國媒體央視財經10月10日報道，伴隨着能源危機的擴散，韓國、日本等國也掀起了天然氣搶購潮。10月6日，亞洲液化天然氣價格重要指標JKM的價格達到了56.326美元，較前一日上漲42%，為12年來最大漲幅。主要是季節性需求劇增以及歐洲天然氣價格持續上漲，導致多國買家恐慌性購入，推高了液化天然氣價格。

液化天然氣價格直接影響城市天然氣價格。韓國使用的液化天然氣全部由韓國天然氣公社進口，然後供應給發電公司和天然氣公司。儘管韓國天然氣公社的大部分液化天然氣是按照長期合同價格購入的，現貨價格不會立刻出現上漲，但如果液化天然氣價格持續攀升，長期合同價格也將面臨上漲，進而影響城市天然氣價格。韓國自2020年7月起，已經連續15個月凍結城市天然氣價格。

經營壓力影響，近日，韓國能源部門計劃上調11月的城市天然氣價格，而財政部決定凍結天然氣價格至今年年底。但是考慮到全球能源危機持續擴散，能源部門表示會繼續協商。目前韓國的消費者指數，已經連續六個月漲幅超過了2%。在多部門的僵持過程中，韓國民眾擔憂天然氣漲價會拉動物價的上漲，冬季的供暖季即將來臨，生活負擔會再次加重。

與此同時，韓國專家認為，液化天然氣漲價趨勢短時間並不會改變。在全球推進碳中和背景下，各國都在尋找碳排放量少的能源，風力、太陽能等可再生能源供給還不充足，現階段最容易達到碳中和標準的就是液化天然氣。目前韓國也在加快能源轉型，計劃到2034年，廢棄30座燃煤發電機組，同時增設24座液化天然氣發電機組。