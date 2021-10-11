全球多地爆天然氣荒　標普︰未來數年中國天然氣價格將更為波動

天然氣荒愈演愈烈！據央視財經報道，伴隨着能源危機的擴散，韓國、日本等國也掀起了天然氣搶購潮。10月6日，亞洲液化天然氣價格重要指標JKM的價格達到了56.326美元，較前一日上漲42%，為12年來最大漲幅。主要是季節性需求劇增以及歐洲天然氣價格持續上漲，導致多國買家恐慌性購入，推高了液化天然氣價格。

在歐洲，情況亦不理想。英國天然氣批發價格在過去一年裡飆升近6倍，給國內消費者和工業用户帶來了越來越大壓力。英國政府稱，將對能源價格設置上限，以保護消費者免受天然氣價格大幅上漲的影響。

除了消費者外，市場關注對天然氣經銷商的影響。標普全球評級發布報告，採討中國受評的天然氣經銷商能夠消化成本上漲帶來的影響。該機構分析師吳玥昊表示，「不斷增長的銷量、相對較低的槓桿和靈活的投資，大體可使受評天然氣經銷商充分應對當前不太有利的價格週期。」

料明年價格將有所回落

報告顯示，由於天然氣成本普遍急劇上漲，會導致平均售價和採購成本之間的價差收縮，因此今年下半年天然氣購銷毛差可能下降。許多城市已提高了零售天然氣價格（居民和非居民），多數自2021年9月1日起生效。受評天然氣經銷商的銷售大部分針對商業和工業用戶，這些用戶相較居民用戶更能承受天然氣價格上漲帶來的影響。

儘管今年的天然氣價格將沖過上一次2018年的峰值，但標普全球評級預計明年價格將有所回落。這可釋放下游經銷商的利潤率壓力。靈活的資本投資亦可隨情況調整，有助發行人在必要時保持財務健康。

然而，由於進口液化天然氣在供應結構中的比重持續提高，未來數年中國的天然氣價格將更加市場化和更為波動。此外，行業改革正在快速推進，將非監管的上下游環節與受監管的中游環節區分開來。這些舉措推動下游經銷商優化天然氣採購策略，並推動行業整合。我們預計未來幾年將出現更多的並購與同盟。