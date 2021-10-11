內地限電｜中國發改委︰存煤七天以下電廠　較國慶節前劇減90%

據路透社報道，中國國家發展改革委10月11日表示，統調電廠煤炭庫存明顯提升，七天以下存煤企業大幅減少。截至10月7日，全國存煤七天以下電廠數量比國慶節前減少90%。

煤炭緊缺、煤價高漲導致發電廠發電意願不足，疊加需求旺盛等多重因素，導致中國多地限電限產。政府正多措並舉保障電力供應，發改委要求煤炭中長期合同實現對發電供熱用煤的全覆蓋。

刊登在發改委官網的另一份新聞稿稱，推動全國發電供熱用煤中長期合同全覆蓋取得顯著成效；下一步將多措並舉加強已簽約合同的履約監管，保障發電供熱等民生用煤穩定供應和價格平穩。

9月底煤炭大省——山西與河北、山東、江蘇、浙江、天津等14個省區市簽訂四季度煤炭中長期保供合同。此外，9月25日還集中補簽了一批東北地區冬季發電和供熱用煤合同。

國家電投東北公司日前在其微信公眾號上稱，截至10月7日，國家電投東北公司煤炭庫存已升至58.4萬噸，煤炭供應緊張形勢逐漸緩解。目前，國家電投東北公司除一台檢修機組處於停運狀態外，其他機組全部在網運行，火電存量效能全面釋放，開機率達93.75%。

加大煤炭開採的同時，環保、安監等方面的要求亦沒有放鬆。中國國家礦山安全監察局9月底開會分析研判四季度礦山安全風險，要求嚴防停產整頓礦、長期停產停工礦、技改重組礦等六類礦井鋌而走險，嚴厲打擊違法違規生產建設行為。

中國總理李克強10月8日主持召開國務院常務會議，進一步部署今冬明春電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經濟平穩運行。支持煤電企業增加電力供應，推動有潛力的煤礦釋放產能；要推進大型風電、光伏基地建設，做好煤、氣、油儲備。