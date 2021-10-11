阿里巴巴創業者基金啟動環球創業比賽　投資額達400萬美元

阿里巴巴香港創業者基金今日（11日）宣佈，獲得滙豐冠名贊助JUMPSTARTER 2022環球創業比賽正式啟動，今屆活動將命名為阿里巴巴創業者基金/滙豐JUMPSTARTER 2022 環球創業比賽（「下稱「JUMPSTARTER 2022」），投資額達400萬美元。

阿里巴巴香港創業者基金表示，JUMPSTARTER 2022由即日起至2021年11月28日截止報名，100強通過評判團評分甄選後，將於12月並進行比賽。最後10強將於明年初參與總決賽，角逐合共最高400萬美元投資額及不同奬項。是次活動的合作夥伴數碼港和科技園也將會參與聯合投資，共同扶持初創成長。

阿里巴巴香港創業者基金指，比賽最後的10強隊伍也有機會參與由基金安排，在香港或大灣區其他城市內進行的交流及/或市場調研活動，JUMPSTARTER 2022 也會安排行業專家提供經驗分享，借此支持初創進一步深入對大灣區市場的認識，同時，JUMPSTARTER 2022的100強均可以參與「阿里巴巴創業者支持計劃」，名額由去年的首 20名隊伍擴大至100強。比賽歡迎任何開業不超過五年，同時未來有意在本港及/或於大灣區內其他城市發展的初創企業參與。

圖左為科技園投資主管黃賢敏，圖中為數碼港行政總裁任景信，圖右為阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，今年JUMPSTARTER 2022迎合大趨勢，將聚焦在金融科技、先進科技、醫療保健、藝術科技及可持續發展五大範疇，為初創擔當連接橋樑，認識市場新趨勢。基金希望通過活動鼓勵及支持這些初創進一步發展，一同為香港及大灣區等城市注入新動力。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍稱，滙豐一向全力支持不同行業的初創和小型企業。大灣區具潛力成為全球經濟增長引擎，區內匯聚國際資本市場、科研能力、產業鏈及龐大消費市場等優勢，為初創的提供廣闊的發展空間。

香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信指出，數碼港作爲香港的數碼科技旗艦，一直積極支持初創企業到大灣區拓展業務，期望有更多初創企業把握機遇，爭取JUMPSTARTER 2022提供的各種支援，相信隨著更多初創項目對接內地資金並於大灣區落地，將發揮更強的協同效應，推動大灣區發展成為國際科技創新中心。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司一直致力結合行業知識、合作夥伴和投資者網絡和研發相關等資源支援初創發展，推動香港以至大灣區成為蓬勃而具競爭力的創科生態圈。透過JUMPSTARTER 2022支援具潛力的初創，並啟發更多年輕人踏上創業之路，共同抓緊大灣區新機遇，引領未來的創科發展。