通脹「殺埋身」　百事可樂︰為應對供應鏈挑戰　明年初產品或加價

全球通脹升溫，消費品相關的大型企業紛紛調高產品價格，將增加的成本轉嫁給消費者，以對抗通脹。綜合外媒報道，百事可樂（ PEP.US）稱，因不斷上漲的原材料價格擠壓利潤率，為應對日益嚴峻的供應鏈挑戰，明年首季產品可能會加價。

截至9月4日，今年第三季度百事可樂實現營收201.89億美元，按年增長11.6%，高於市場預期，但由於分銷和營銷支出增加，成本上漲超過一成。

百事可樂首席財務官Hugh Johnston表示，在疫情導致的限制解除後，餐館和影院對百事可樂飲料的需求激增，使原材料的短缺問題彰顯。通過遠期合約提前採購大宗商品和原材料只能提供短期緩衝，並不能讓公司擺脫通脹的影響，預計大多數供應鏈中斷將在2021年底前緩和。

百事可樂指出，除原材料短缺外，勞動力短缺、航空或其他商業運輸的可用性降低、港口關閉或邊境限制同樣對供應鏈造成了不利影響，任何這些都可能影響百事可樂生產和銷售產品的能力。因為要完全吸收並鎖定大宗商品通脹的影響，明年首季產品價格也可能會有所上漲。

運費、棉花、木材、鋁、玉米、小麥和其他商品的成本上漲仍然是消費品的普遍趨勢，分析師預計，至少在2022年年中之前，通脹將威脅利潤率，通脹將對消費品下一季度財報產生普遍影響。