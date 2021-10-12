許正宇：研究便利MPF投資內地政府債　冀年底有初步結果

《2021年施政報告》於上周三（6日）公布，內容除提出探討鼓勵市民將強積金（MPF）轉成公共年金外，附篇再就強積金投資提出新措施。財經事務及庫務局將夥積金局，研究措施便利強積金投資內地發行的政府及政策性銀行債券。

財經事務及庫務局局長許正宇在電台節目表示，認為公眾對內地股票及債券都有興趣，而目前國家發行的債券，未必符合MPF可容許投資要求，因此他提議研究放寬有關要求。他又指，研究該項措施對於投資者及MPF持有人來說，有更多選擇是好事，冀年底有初步研究結果。

就鼓勵市民將強積金一筆過轉為年金方面，許正宇則表示，需要讓市民在有選擇下做到MPF與年金更好的對表，需要和不同機構商討，而勞工及褔利局正牽頭有關工作。許正宇又指，現時年金計劃反應是否較為冷淡則要要視乎個人接受程度，更形容為「鹹魚青菜各有所愛」。

不擔心北部都會區發展致公共財務負擔

節目上又提及到北部都會區會發展，許正宇表示不擔心該項發展會對公共財務造成負擔。他認為，北部都會區對本港長遠發展重要，除了資金投入，亦是一種投資。根據以往大型項目經驗，可探討採用私人參與及公私營合作等方式。

他認為，如何運用社會及政府資本有很多可能性，認為在造地過程中可採用多管齊下的融資及集資安排。他指當局以往發行長期綠色債券受到市場認可，是否就北部都會區發債的時機，要綜合考慮。