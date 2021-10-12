深圳市政府在港發債今敲鑼　林鄭月娥︰進一步推動人民幣國際化

深圳市人民政府在港發行50億元人民幣債券，港交所（0388）今日舉行敲鑼儀式，指該債券已獲來自八個不同國家及地區的投資者認購，超額認購2.48倍。行政長官林鄭月娥表示，是次發債有利於本港債券市場，提高本港作為大灣區綠色金融中心的地位，並推動人民幣國際化。

深圳市政府表示，該債券涉資50億元，期限分為兩年、三年及五年，金額分別為11億元、15億元及24億元，其中三年期和五年期屬綠色債券，票面利率分別為2.6%、2.7%及2.9%，認購額為174億元，超額認購2.48倍。資金將用於普通公辦高中建設、城市軌道交通及水治理等項目。

林鄭月娥表示，是次發債不單是內地政府首次在港發債，亦是內地政府首次境外發債，有利於香港債券市場，並推動人民幣國際化，深港兩地共同為為國家的碳中和目標作出努力。是次發債亦能共建內地生態文明建設及綠色發展，提高本港作為大灣區綠色金融中心的地位。

港交所主席史美倫指，深圳於本港發債，體現國家對本港提升國際金融中心地位的支持，並為港深合作的新台階，同時可提升本港債券市場的深度及廣度，豐富本港人民幣及綠色投資產品，鞏固本港作為人民幣離岸中心的地位，本港亦在互聯互通、人民幣國際化等方面擔當內地的「試驗田」。

人民銀行副行長潘功勝表示，是次發債可擴大中國債市對外開放，拓展融資渠道，對本港作為國際離岸人民幣樞紐地位有重大意義。