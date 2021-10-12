阿里旗下螞蟻集團據報已不再為財新股東

阿里系擬清倉芒果超媒後不久，有消息稱近日螞蟻集團已將其持有的財新傳媒股份全部賣出，徹底退出投資。

據《網易科技》周二（12日）報道，公開訊息顯示，此前財新傳媒曾通過A、B、C、D輪融資，先後引入了浙數文化、騰訊、CMC資本、螞蟻集團等外部投資者。截至目前，螞蟻、浙數文化等已在財新股東名單消失，騰訊仍通過深圳利通產業投資基金持有少部分財新股份。

阿里系正逐步退出媒體業務投資。於深圳創業板掛牌的芒果超媒（深圳﹕300413）於9月23日發布公告稱，公司第三大股東阿里創投擬將其所持公司5.01%股份進行協議轉讓，協議轉讓完成後，阿里創投將不再持有公司股票。

消息面上，中國發改委10月8日就《市場準入負面清單（2021年版）》向社會公眾徵求意見。其中提到，「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」，非公有資本受到多項限制，如不得從事新聞採編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及網路新聞訊息採編發布服務機構等。

阿里巴巴除投資芒果超媒外，還投資了香港《南華早報》、上海第一財經傳媒有限公司和微博等。

根據媒體的統計，馬雲實控的阿里巴巴和螞蟻集團在過去幾年，建立一個龐大的「媒體帝國」，涉足的領域包括社交媒體（微博、Tango、Snapchat）、商業類期刊/平台（虎嗅、商業評論、天下網商）、娛樂影視平台（合一集團、阿里巴巴影業、華誼兄弟、淘寶天下）、主流新聞媒體/新媒體平台（華數傳媒、光線傳媒、第一財經傳媒、36氪、無界新聞、博雅天下、封面傳媒、北青社區報、《南華早報》）。