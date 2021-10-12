糧食危機｜通脹壓力難撐！　卡夫籲消費者要對產品加價有心理準備

食品原材料漲價、供應鏈受阻、勞動力成本高企、能源價格飆升等種種因素的推動下，全球食品巨頭卡夫亨氏（Kraft Heinz Company，美：KHC）終於撐不住通脹壓力。

卡夫亨氏歐洲區總裁Miguel Patricio在接受訪問時警告，消費者必須習慣更高的食品價格，「我們正在全球範圍內有必要的地區提高商品價格。」

根據聯合國數據，在穀物和食用油等農產品成本飆升的壓力下，9月份全球糧食價格指數已連續第2個月上漲，9月平均為130點，按年增加32.8%，達到10年來高點。

而卡夫亨氏的帕特里西奧表示，「特別是在缺乏貨櫃司機的英國（漲價壓力尤其大）。在美國，物流成本也在大幅上升，而且在某些經濟領域存在勞動力短缺的問題。」他說，通脹正在「全方面」上漲，消費者將需要習慣於更高的商品價格。

農產品公司ED&F Man的研究主管科納·哈克（Kona Haque）表示，如卡夫亨氏、雀巢（Nestlé）和百事可樂（Pepsi）等類似的食品生產商很可能不得不將成本轉嫁給消費者。

「無論是玉米、糖、咖啡、大豆、棕櫚油，只要你能想到的，這些基本食品大宗都在上漲。」Kona說，「作為世界最大的農產品出口國之一巴西的農產品收成不佳，俄羅斯遭遇乾旱，美國減產，再加上化肥、能源和運輸成本上漲，都推高了農產品價格。」

這一警告發出之際，由於英國的能源危機打亂了食品供應鏈，已經有越來越多的英國人在超市買不到生活必需品。英國國家統計局表示，當前有約17%的英國人在超市找不到某些特定商品，多達四分之一的人在尋找基本食品方面遇到困難。

英國一家專注於食品雜貨銷售的雜誌The Grocer委託進行的一項調查發現，66%的英國人擔心即將到來的食品短缺。